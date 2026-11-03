Рация Quansheng UV-R50
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Характеристики
Описание товара Рация Quansheng UV-R50
Quansheng UV-R50 – мощная портативная рация, поддерживающая работу в следующих частотных диапазонах: VHF и UHF. Радиостанция отличается наличием специальных входных фильтров и более улучшенной системой защиты от воздействия электромагнитных помех. Мощность передающего датчика составляет не более 5 Вт, мощность выходного сигнала – 1000 мВт. Наличие подобных функций дает возможность обеспечить высокое качество и стабильность радиосигнала на протяженных расстояниях. Кроме наличия обновленных параметров рация полностью поддерживает стандартный функционал предшествующих моделей. Устройство позволяет настроить 128 каналов с помощью персонального компьютера. Поддерживается функция блокировки клавиатуры, система голосового управления VOX. Корпус надежно защищен от попадания внутрь влаги. Установлена съемная литий-ионная аккумуляторная батарея емкостью 2000 мАч. Предусмотрена функции энергосбережения и аварийной сигнализации Радиостанция является универсальным устройством, поэтому может успешно использоваться в самых различных сферах деятельности. Технические характеристики QUANSHENG UV-R50. диапазон частот, МГц: VHF: 136–174, UHF: 400–470. мощность передатчика, не более Вт: 5. тип модуляции: FM. шаг изменения частоты, кГц: 2.5/5/6.25/10/12.5/25/50. чувствительность приёмника, не хуже мкВ: 0.2 + входные фильтры. выходная мощность аудио, мВт: 1000. количество ячеек памяти: 128. FM радиоприемник: 65–108 МГц (приём FM-радио). одновременный приём на разных диапазонах: Да. сканирование частот (каналов): Да. блокировка клавиатуры: Да. LCD/LED дисплей: Да. влагозащита: IP56. настройка с клавиатуры: Да. размеры, мм: 15х58х35.5. вес без упаковки, грамм: 234.5g. Комплектация Quansheng UV-R50. Радиостанция. Антенна. Шнур для ношения. Зарядное устройство. Батарея. Клипса крепления за пояс. Инструкция.
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