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Рация Quansheng UV-R50 купить с доставкой в Москве
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Рация Quansheng UV-R50

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Рация Quansheng UV-R50 - фото 1
Рация Quansheng UV-R50 - фото 2
Рация Quansheng UV-R50 - фото 3
Рация Quansheng UV-R50 - фото 4
Рация Quansheng UV-R50 - фото 5
Рация Quansheng UV-R50 - фото 6
Рация Quansheng UV-R50 - фото 7
Рация Quansheng UV-R50 - фото 8
Рация Quansheng UV-R50 - фото 9
Рация Quansheng UV-R50 - фото 10
Рация Quansheng UV-R50 - фото 11
Рация Quansheng UV-R50 - фото 12
Рация Quansheng UV-R50 - фото 13
Рация Quansheng UV-R50 - фото 14
Рация Quansheng UV-R50 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рация туристическая
  • Рация Quansheng UV-R50 - фото 1
  • Рация Quansheng UV-R50 - фото 2
  • Рация Quansheng UV-R50 - фото 3
  • Рация Quansheng UV-R50 - фото 4
  • Рация Quansheng UV-R50 - фото 5
  • Рация Quansheng UV-R50 - фото 6
  • Рация Quansheng UV-R50 - фото 7
  • Рация Quansheng UV-R50 - фото 8
  • Рация Quansheng UV-R50 - фото 9
  • Рация Quansheng UV-R50 - фото 10
  • Рация Quansheng UV-R50 - фото 11
  • Рация Quansheng UV-R50 - фото 12
  • Рация Quansheng UV-R50 - фото 13
  • Рация Quansheng UV-R50 - фото 14
  • Рация Quansheng UV-R50 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626011
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Характеристики

Бренд
Quansheng
Тип товара
Рация туристическая
Размеры в упаковке, см
25х20х4
Вес, г.
520

Описание товара Рация Quansheng UV-R50

Quansheng UV-R50 – мощная портативная рация, поддерживающая работу в следующих частотных диапазонах: VHF и UHF. Радиостанция отличается наличием специальных входных фильтров и более улучшенной системой защиты от воздействия электромагнитных помех. Мощность передающего датчика составляет не более 5 Вт, мощность выходного сигнала – 1000 мВт. Наличие подобных функций дает возможность обеспечить высокое качество и стабильность радиосигнала на протяженных расстояниях. Кроме наличия обновленных параметров рация полностью поддерживает стандартный функционал предшествующих моделей. Устройство позволяет настроить 128 каналов с помощью персонального компьютера. Поддерживается функция блокировки клавиатуры, система голосового управления VOX. Корпус надежно защищен от попадания внутрь влаги. Установлена съемная литий-ионная аккумуляторная батарея емкостью 2000 мАч. Предусмотрена функции энергосбережения и аварийной сигнализации Радиостанция является универсальным устройством, поэтому может успешно использоваться в самых различных сферах деятельности. Технические характеристики QUANSHENG UV-R50. диапазон частот, МГц: VHF: 136–174, UHF: 400–470. мощность передатчика, не более Вт: 5. тип модуляции: FM. шаг изменения частоты, кГц: 2.5/5/6.25/10/12.5/25/50. чувствительность приёмника, не хуже мкВ: 0.2 + входные фильтры. выходная мощность аудио, мВт: 1000. количество ячеек памяти: 128. FM радиоприемник: 65–108 МГц (приём FM-радио). одновременный приём на разных диапазонах: Да. сканирование частот (каналов): Да. блокировка клавиатуры: Да. LCD/LED дисплей: Да. влагозащита: IP56. настройка с клавиатуры: Да. размеры, мм: 15х58х35.5. вес без упаковки, грамм: 234.5g. Комплектация Quansheng UV-R50. Радиостанция. Антенна. Шнур для ношения. Зарядное устройство. Батарея. Клипса крепления за пояс. Инструкция.

Отзывы о товаре Рация Quansheng UV-R50




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Характеристики
Бренд
Quansheng
Тип товара
Рация туристическая
Описание
Quansheng UV-R50 – мощная портативная рация, поддерживающая работу в следующих частотных диапазонах: VHF и UHF. Радиостанция отличается наличием специальных входных фильтров и более улучшенной системой защиты от воздействия электромагнитных помех. Мощность передающего датчика составляет не более 5 Вт, мощность выходного сигнала – 1000 мВт. Наличие подобных функций дает возможность обеспечить высокое качество и стабильность радиосигнала на протяженных расстояниях. Кроме наличия обновленных параметров рация полностью поддерживает стандартный функционал предшествующих моделей. Устройство позволяет настроить 128 каналов с помощью персонального компьютера. Поддерживается функция блокировки клавиатуры, система голосового управления VOX. Корпус надежно защищен от попадания внутрь влаги. Установлена съемная литий-ионная аккумуляторная батарея емкостью 2000 мАч. Предусмотрена функции энергосбережения и аварийной сигнализации Радиостанция является универсальным устройством, поэтому может успешно использоваться в самых различных сферах деятельности. Технические характеристики QUANSHENG UV-R50. диапазон частот, МГц: VHF: 136–174, UHF: 400–470. мощность передатчика, не более Вт: 5. тип модуляции: FM. шаг изменения частоты, кГц: 2.5/5/6.25/10/12.5/25/50. чувствительность приёмника, не хуже мкВ: 0.2 + входные фильтры. выходная мощность аудио, мВт: 1000. количество ячеек памяти: 128. FM радиоприемник: 65–108 МГц (приём FM-радио). одновременный приём на разных диапазонах: Да. сканирование частот (каналов): Да. блокировка клавиатуры: Да. LCD/LED дисплей: Да. влагозащита: IP56. настройка с клавиатуры: Да. размеры, мм: 15х58х35.5. вес без упаковки, грамм: 234.5g. Комплектация Quansheng UV-R50. Радиостанция. Антенна. Шнур для ношения. Зарядное устройство. Батарея. Клипса крепления за пояс. Инструкция.
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