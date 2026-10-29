Кофемашина Gaggia Magenta Milk BK (BK8701/01)
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Характеристики
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой, молотый
Мощность, Вт
1900
Цвет
черный
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
1.8
Регулирование крепости кофе
Да
Подогрев чашек
нет
Управление
сенсорное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 290 руб.
В наличии
Код товара: 584685
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53 290 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой, молотый
Мощность, Вт
1900
Цвет
черный
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
1.8
Регулирование крепости кофе
Да
Давление, Бар
15
Подогрев чашек
нет
Емкость для молока
Да
Таймер
нет
Управление
сенсорное
Регулировка температуры кофе
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х46х29
Вес, кг.
9.5
Описание товара Кофемашина Gaggia Magenta Milk BK (BK8701/01)
Кофемашина GAGGIA MAGENTA MILK BK 8701/01 умеет готовить 9 напитков, в том числе с добавлением молока. Встроенная кофемолка с керамическими жерновами быстро измельчает кофейные зерна без искажения вкусовых свойств и естественного аромата. Особая система приготовления молочной пенки с прозрачной емкостью 500 мл обеспечивает исключительное качество напитка и отсутствие брызг. Для управления доступными параметрами установлена панель с дисплеем и сенсорными кнопками. Из особенностей модели GAGGIA MAGENTA MILK BK 8701/01 отмечаются автоматическая декальцинация, противокапельная система, контроль крепости кофе и порции воды.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой, молотый
Мощность, Вт
1900
Цвет
черный
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
1.8
Регулирование крепости кофе
Да
Давление, Бар
15
Подогрев чашек
нет
Емкость для молока
Да
Таймер
нет
Развернуть
Управление
сенсорное
Регулировка температуры кофе
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
5
Страна производитель
Китай
Кофемашина GAGGIA MAGENTA MILK BK 8701/01 умеет готовить 9 напитков, в том числе с добавлением молока. Встроенная кофемолка с керамическими жерновами быстро измельчает кофейные зерна без искажения вкусовых свойств и естественного аромата. Особая система приготовления молочной пенки с прозрачной емкостью 500 мл обеспечивает исключительное качество напитка и отсутствие брызг. Для управления доступными параметрами установлена панель с дисплеем и сенсорными кнопками. Из особенностей модели GAGGIA MAGENTA MILK BK 8701/01 отмечаются автоматическая декальцинация, противокапельная система, контроль крепости кофе и порции воды.
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Теги товара: Кофемашины с кофемолкой для дома
Смотрите также: Автоматические кофемашины, Вспениватели молока, Гейзерные кофеварки, Капельные кофеварки, Капсульные кофемашины, Кофемолки, Рожковые кофеварки, Чистящие средства для кофемашин, Кофемашины Эспрессо
Теги товара: Кофемашины с кофемолкой для дома
Кофемашина Gaggia Magenta Milk BK (BK8701/01) - этот товар вы можете купить по цене 53290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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