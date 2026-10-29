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Измельчитель Steba MG 400 купить с доставкой в Москве
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Измельчитель Steba MG 400

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Измельчитель Steba MG 400 - фото 6
Измельчитель Steba MG 400 - фото 7
Измельчитель Steba MG 400 - фото 8
Измельчитель Steba MG 400 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Измельчитель
  • Измельчитель Steba MG 400 - фото 1
  • Измельчитель Steba MG 400 - фото 2
  • Измельчитель Steba MG 400 - фото 3
  • Измельчитель Steba MG 400 - фото 4
  • Измельчитель Steba MG 400 - фото 5
  • Измельчитель Steba MG 400 - фото 6
  • Измельчитель Steba MG 400 - фото 7
  • Измельчитель Steba MG 400 - фото 8
  • Измельчитель Steba MG 400 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 550 руб. 
Начислим 89 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 584564
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Измельчитель Steba MG 400
5 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Steba
Тип товара
Измельчитель
Размеры в упаковке, см
30х20х18
Вес, кг.
3

Описание товара Измельчитель Steba MG 400

Измельчитель Steba MG 400

Отзывы о товаре Измельчитель Steba MG 400




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Характеристики
Бренд
Steba
Тип товара
Измельчитель
Описание
Измельчитель Steba MG 400
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Измельчитель Steba MG 400 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5550 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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