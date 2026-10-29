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Кофемашина Gaggia Magenta Prestige BK (BK8702/01) купить с доставкой в Москве
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Кофемашина Gaggia Magenta Prestige BK (BK8702/01)

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Кофемашина Gaggia Magenta Prestige BK (BK8702/01) - фото 1
Кофемашина Gaggia Magenta Prestige BK (BK8702/01) - фото 2
Кофемашина Gaggia Magenta Prestige BK (BK8702/01) - фото 3
Кофемашина Gaggia Magenta Prestige BK (BK8702/01) - фото 4
Кофемашина Gaggia Magenta Prestige BK (BK8702/01) - фото 5
Кофемашина Gaggia Magenta Prestige BK (BK8702/01) - фото 6
Кофемашина Gaggia Magenta Prestige BK (BK8702/01) - фото 7
Кофемашина Gaggia Magenta Prestige BK (BK8702/01) - фото 8
Кофемашина Gaggia Magenta Prestige BK (BK8702/01) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
молотый
Мощность, Вт
1900
Цвет
черный
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
1.8
Регулирование крепости кофе
Да
Подогрев чашек
нет
Управление
сенсорное
  • Кофемашина Gaggia Magenta Prestige BK (BK8702/01) - фото 1
  • Кофемашина Gaggia Magenta Prestige BK (BK8702/01) - фото 2
  • Кофемашина Gaggia Magenta Prestige BK (BK8702/01) - фото 3
  • Кофемашина Gaggia Magenta Prestige BK (BK8702/01) - фото 4
  • Кофемашина Gaggia Magenta Prestige BK (BK8702/01) - фото 5
  • Кофемашина Gaggia Magenta Prestige BK (BK8702/01) - фото 6
  • Кофемашина Gaggia Magenta Prestige BK (BK8702/01) - фото 7
  • Кофемашина Gaggia Magenta Prestige BK (BK8702/01) - фото 8
  • Кофемашина Gaggia Magenta Prestige BK (BK8702/01) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 370 руб. 
Начислим 950 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 565500
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кофемашина Gaggia Magenta Prestige BK (BK8702/01)
59 370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GAGGIA
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
молотый
Мощность, Вт
1900
Цвет
черный
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
1.8
Регулирование крепости кофе
Да
Давление, Бар
15
Подогрев чашек
нет
Таймер
нет
Встроенная программа самоочистки
Да
Управление
сенсорное
Регулировка температуры кофе
да
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х46х29
Вес, кг.
9.5

Описание товара Кофемашина Gaggia Magenta Prestige BK (BK8702/01)

Кофемашина GAGGIA MAGENTA PREST. BK 8702/01 с полноцветным дисплеем и сенсорным управлением знает 8 рецептов кофейного напитка. Большой функционал поможет выбрать желаемую крепость, температуру и объем напитка, предварительно смочить зерна и т. д. Противокапельная система со съемным лотком поможет сохранить чистоту рабочего стола. Прибор GAGGIA MAGENTA PREST. BK 8702/01 оснащен мощным бойлером, контейнером на 1.8 л, емкостями для зерен 250 мл и молока 500 мл, контейнером для отходов. Встроенная жерновая кофемолка с пятью степенями помола позволит готовить бодрящий напиток из молотого и зернового кофе. Оборудование также дополнено автоматической декальцинацией воды и режимом энергосбережения.

Отзывы о товаре Кофемашина Gaggia Magenta Prestige BK (BK8702/01)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
GAGGIA
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
молотый
Мощность, Вт
1900
Цвет
черный
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
1.8
Регулирование крепости кофе
Да
Давление, Бар
15
Подогрев чашек
нет
Таймер
нет
Встроенная программа самоочистки
Да
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Управление
сенсорное
Регулировка температуры кофе
да
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кофемашина GAGGIA MAGENTA PREST. BK 8702/01 с полноцветным дисплеем и сенсорным управлением знает 8 рецептов кофейного напитка. Большой функционал поможет выбрать желаемую крепость, температуру и объем напитка, предварительно смочить зерна и т. д. Противокапельная система со съемным лотком поможет сохранить чистоту рабочего стола. Прибор GAGGIA MAGENTA PREST. BK 8702/01 оснащен мощным бойлером, контейнером на 1.8 л, емкостями для зерен 250 мл и молока 500 мл, контейнером для отходов. Встроенная жерновая кофемолка с пятью степенями помола позволит готовить бодрящий напиток из молотого и зернового кофе. Оборудование также дополнено автоматической декальцинацией воды и режимом энергосбережения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кофемашина Gaggia Magenta Prestige BK (BK8702/01) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 59370 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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