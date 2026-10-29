Кофемашина Gaggia Magenta Prestige BK (BK8702/01)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
молотый
Мощность, Вт
1900
Цвет
черный
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
1.8
Регулирование крепости кофе
Да
Подогрев чашек
нет
Управление
сенсорное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 370 руб.
В наличии
Код товара: 565500
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
59 370 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
молотый
Мощность, Вт
1900
Цвет
черный
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
1.8
Регулирование крепости кофе
Да
Давление, Бар
15
Подогрев чашек
нет
Таймер
нет
Встроенная программа самоочистки
Да
Управление
сенсорное
Регулировка температуры кофе
да
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х46х29
Вес, кг.
9.5
Описание товара Кофемашина Gaggia Magenta Prestige BK (BK8702/01)
Кофемашина GAGGIA MAGENTA PREST. BK 8702/01 с полноцветным дисплеем и сенсорным управлением знает 8 рецептов кофейного напитка. Большой функционал поможет выбрать желаемую крепость, температуру и объем напитка, предварительно смочить зерна и т. д. Противокапельная система со съемным лотком поможет сохранить чистоту рабочего стола. Прибор GAGGIA MAGENTA PREST. BK 8702/01 оснащен мощным бойлером, контейнером на 1.8 л, емкостями для зерен 250 мл и молока 500 мл, контейнером для отходов. Встроенная жерновая кофемолка с пятью степенями помола позволит готовить бодрящий напиток из молотого и зернового кофе. Оборудование также дополнено автоматической декальцинацией воды и режимом энергосбережения.
Смотрите также: Автоматические кофемашины, Вспениватели молока, Гейзерные кофеварки, Капельные кофеварки, Капсульные кофемашины, Кофемолки, Рожковые кофеварки, Чистящие средства для кофемашин, Кофемашины Эспрессо
Теги товара: Кофемашины с кофемолкой для дома
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
молотый
Мощность, Вт
1900
Цвет
черный
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
1.8
Регулирование крепости кофе
Да
Давление, Бар
15
Подогрев чашек
нет
Таймер
нет
Встроенная программа самоочистки
Да
Развернуть
Управление
сенсорное
Регулировка температуры кофе
да
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Страна производитель
Китай
Кофемашина GAGGIA MAGENTA PREST. BK 8702/01 с полноцветным дисплеем и сенсорным управлением знает 8 рецептов кофейного напитка. Большой функционал поможет выбрать желаемую крепость, температуру и объем напитка, предварительно смочить зерна и т. д. Противокапельная система со съемным лотком поможет сохранить чистоту рабочего стола. Прибор GAGGIA MAGENTA PREST. BK 8702/01 оснащен мощным бойлером, контейнером на 1.8 л, емкостями для зерен 250 мл и молока 500 мл, контейнером для отходов. Встроенная жерновая кофемолка с пятью степенями помола позволит готовить бодрящий напиток из молотого и зернового кофе. Оборудование также дополнено автоматической декальцинацией воды и режимом энергосбережения.
Смотрите также: Автоматические кофемашины, Вспениватели молока, Гейзерные кофеварки, Капельные кофеварки, Капсульные кофемашины, Кофемолки, Рожковые кофеварки, Чистящие средства для кофемашин, Кофемашины Эспрессо
Теги товара: Кофемашины с кофемолкой для дома
Смотрите также: Автоматические кофемашины, Вспениватели молока, Гейзерные кофеварки, Капельные кофеварки, Капсульные кофемашины, Кофемолки, Рожковые кофеварки, Чистящие средства для кофемашин, Кофемашины Эспрессо
Теги товара: Кофемашины с кофемолкой для дома
Кофемашина Gaggia Magenta Prestige BK (BK8702/01) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 59370 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кофемашина Gaggia Magenta Prestige BK (BK8702/01)