Снегоуборщик бензиновый Champion ST861BS
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Характеристики
Описание товара Снегоуборщик бензиновый Champion ST861BS
Снегоуборщик бензиновый Champion ST861BS обладает мощным четырехтактным двигателем и надежным электро-механическим стартером, благодаря чему возможна работа даже в сильные морозы. Отличная проходимость агрегата обусловлена антибуксовочным протектором колес, а двухступенчатый прочный стальной шнек с острыми зазубринами отлично справляется со слежалым, тяжелым и обледеневшим снегом. Светодиодная фара обеспечивает яркую подсветку, облегчая работу в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. Снегоуборщик бензиновый Champion ST861BS рекоменуется как для бытового, так и для профессионального применения.
Особенности:
- Мощный двухступенчатый шнек с острыми зазубринами отлично справляется с обледеневшим и слежавшимся снегом;
- Антибуксовочный протектор на колесах обеспечивает уверенное передвижение агрегата по обледенелой поверхности;
- Регулируемое направление выброса снега через металлический раструб;
- Топливный бак с широкой горловиной для облегчения процесса заливки топлива;
- Прочный ковш защищает шнековый механизм от повреждений и не допускает травмирования пользователя.
Комплектация:
- Снегоуборщик бензиновый Champion ST861BS;
- Документы;
- Упаковка.
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Снегоуборщик бензиновый Champion ST861BS обладает мощным четырехтактным двигателем и надежным электро-механическим стартером, благодаря чему возможна работа даже в сильные морозы. Отличная проходимость агрегата обусловлена антибуксовочным протектором колес, а двухступенчатый прочный стальной шнек с острыми зазубринами отлично справляется со слежалым, тяжелым и обледеневшим снегом. Светодиодная фара обеспечивает яркую подсветку, облегчая работу в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. Снегоуборщик бензиновый Champion ST861BS рекоменуется как для бытового, так и для профессионального применения.
Особенности:
- Мощный двухступенчатый шнек с острыми зазубринами отлично справляется с обледеневшим и слежавшимся снегом;
- Антибуксовочный протектор на колесах обеспечивает уверенное передвижение агрегата по обледенелой поверхности;
- Регулируемое направление выброса снега через металлический раструб;
- Топливный бак с широкой горловиной для облегчения процесса заливки топлива;
- Прочный ковш защищает шнековый механизм от повреждений и не допускает травмирования пользователя.
Комплектация:
- Снегоуборщик бензиновый Champion ST861BS;
- Документы;
- Упаковка.
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