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Снегоуборщик бензиновый Champion ST861BS купить с доставкой в Москве
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Снегоуборщик бензиновый Champion ST861BS

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Снегоуборщик Champion ST861BS - фото 1
Снегоуборщик Champion ST861BS - фото 2
Снегоуборщик Champion ST861BS - фото 3
Снегоуборщик Champion ST861BS - фото 4
Снегоуборщик Champion ST861BS - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
  • Снегоуборщик Champion ST861BS - фото 1
  • Снегоуборщик Champion ST861BS - фото 2
  • Снегоуборщик Champion ST861BS - фото 3
  • Снегоуборщик Champion ST861BS - фото 4
  • Снегоуборщик Champion ST861BS - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55577
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Размеры в упаковке, см
74х68х61
Вес, кг.
71

Описание товара Снегоуборщик бензиновый Champion ST861BS

Снегоуборщик бензиновый Champion ST861BS обладает мощным четырехтактным двигателем и надежным электро-механическим стартером, благодаря чему возможна работа даже в сильные морозы. Отличная проходимость агрегата обусловлена антибуксовочным протектором колес, а двухступенчатый прочный стальной шнек с острыми зазубринами отлично справляется со слежалым, тяжелым и обледеневшим снегом. Светодиодная фара обеспечивает яркую подсветку, облегчая работу в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. Снегоуборщик бензиновый Champion ST861BS рекоменуется как для бытового, так и для профессионального применения.

Особенности:

  • Мощный двухступенчатый шнек с острыми зазубринами отлично справляется с обледеневшим и слежавшимся снегом;
  • Антибуксовочный протектор на колесах обеспечивает уверенное передвижение агрегата по обледенелой поверхности;
  • Регулируемое направление выброса снега через металлический раструб;
  • Топливный бак с широкой горловиной для облегчения процесса заливки топлива;
  • Прочный ковш защищает шнековый механизм от повреждений и не допускает травмирования пользователя.

Комплектация:

  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST861BS;
  • Документы;
  • Упаковка.

Отзывы о товаре Снегоуборщик бензиновый Champion ST861BS




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Описание

Снегоуборщик бензиновый Champion ST861BS обладает мощным четырехтактным двигателем и надежным электро-механическим стартером, благодаря чему возможна работа даже в сильные морозы. Отличная проходимость агрегата обусловлена антибуксовочным протектором колес, а двухступенчатый прочный стальной шнек с острыми зазубринами отлично справляется со слежалым, тяжелым и обледеневшим снегом. Светодиодная фара обеспечивает яркую подсветку, облегчая работу в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. Снегоуборщик бензиновый Champion ST861BS рекоменуется как для бытового, так и для профессионального применения.

Особенности:

  • Мощный двухступенчатый шнек с острыми зазубринами отлично справляется с обледеневшим и слежавшимся снегом;
  • Антибуксовочный протектор на колесах обеспечивает уверенное передвижение агрегата по обледенелой поверхности;
  • Регулируемое направление выброса снега через металлический раструб;
  • Топливный бак с широкой горловиной для облегчения процесса заливки топлива;
  • Прочный ковш защищает шнековый механизм от повреждений и не допускает травмирования пользователя.

Комплектация:

  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST861BS;
  • Документы;
  • Упаковка.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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