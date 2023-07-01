Инфракрасная плита Kitfort КТ-155
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Характеристики
Тип товара
Плитка инфракрасная
Мощность
2+1.5 кВт
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
2
Управление
комбинированное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 030 руб.
В наличии
Код товара: 543563
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
11 030 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Плитка инфракрасная
Дополнительный цвет
серебро
Основной цвет
черный
Прочее
автоотключение
Страна производства
Китай
Мощность
2+1.5 кВт
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
2
Функции и особенности
таймер
Управление
комбинированное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х43х10
Вес, кг.
4.9
Описание товара Инфракрасная плита Kitfort КТ-155
Инфракрасная плита Kitfort KT-155 предназначена для приготовления ваших любимых блюд вкусно и очень быстро! Плита выполнена в пластиковом корпусе с рабочей поверхностью из стеклокерамики, а мощность конфорок достигает 1500 Вт и 2000 Вт соответственно! В отличие от индукционных плит, инфракрасная плита не имеет импульсного режима. Нагрев происходит постоянно даже на самых минимальных мощностях. Индикатор «Горячо» предупредит вас о возможности получения ожога, когда поверхность плиты сильно нагрета.
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Теги товара: стеклокерамические
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Плитка инфракрасная
Дополнительный цвет
серебро
Основной цвет
черный
Прочее
автоотключение
Страна производства
Китай
Мощность
2+1.5 кВт
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
2
Функции и особенности
таймер
Управление
комбинированное
Развернуть
Страна производитель
Китай
Инфракрасная плита Kitfort KT-155 предназначена для приготовления ваших любимых блюд вкусно и очень быстро! Плита выполнена в пластиковом корпусе с рабочей поверхностью из стеклокерамики, а мощность конфорок достигает 1500 Вт и 2000 Вт соответственно! В отличие от индукционных плит, инфракрасная плита не имеет импульсного режима. Нагрев происходит постоянно даже на самых минимальных мощностях. Индикатор «Горячо» предупредит вас о возможности получения ожога, когда поверхность плиты сильно нагрета.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Электрошашлычницы, Яйцеварки, недорогие, сенсорные, одноконфорочные, 2 квт, сенсорные одноконфорочные, без духовки
Теги товара: стеклокерамические
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Электрошашлычницы, Яйцеварки, недорогие, сенсорные, одноконфорочные, 2 квт, сенсорные одноконфорочные, без духовки
Теги товара: стеклокерамические
Достоинства:
Для тех, кто привык к керамическим плитам, самое то! Плюс красивая, в меру компактная (как и большинство, взял такую плиту на дачу), очень удобное управление, почти аналоговое (шаг регулировки минимальный - 100 ватт), безопасная - пропеллеры не дадут загореться вашей даче!)).
Недостатки:
Пропеллеры могли бы шуметь и потише - стоит сделать с большим диаметром вентиляторы.
Нет бортика между варочной поверхностью и панелью упрааления. Когда соленый бульон побежит из под крышки, всю электронику зальет, и выкидывай плиту.
Обе конфорки, и на 2000 ватт, и на 1500, одинаковые. И по диаметру, и по содержимому. То есть, более слабая просто дольше прослужит. А можно было бы более мощную сделать двухзонной - цены бы не было этой плите!
Комментарий:
Хотел фото приложить - смотрится обалденно! Уже сварил пельмени, причём, на более слабой конфорке. Быстро, отлично! Да, у плиты две конфорки: 2000 ватт в максимуме, и 1500 ватт. Но... Это одинаковые конфорки. Просто у второй ограничение по мощности.
Но это не критично. Хотя удобнее было бы иметь две конфорки разного диаметра, либо одну - двухзонную.
Инфракрасная плита Kitfort КТ-155 - этот товар вы можете купить по цене 11030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Инфракрасная плита Kitfort КТ-155
Достоинства:
Для тех, кто привык к керамическим плитам, самое то! Плюс красивая, в меру компактная (как и большинство, взял такую плиту на дачу), очень удобное управление, почти аналоговое (шаг регулировки минимальный - 100 ватт), безопасная - пропеллеры не дадут загореться вашей даче!)).
Недостатки:
Пропеллеры могли бы шуметь и потише - стоит сделать с большим диаметром вентиляторы.
Нет бортика между варочной поверхностью и панелью упрааления. Когда соленый бульон побежит из под крышки, всю электронику зальет, и выкидывай плиту.
Обе конфорки, и на 2000 ватт, и на 1500, одинаковые. И по диаметру, и по содержимому. То есть, более слабая просто дольше прослужит. А можно было бы более мощную сделать двухзонной - цены бы не было этой плите!
Комментарий:
Хотел фото приложить - смотрится обалденно! Уже сварил пельмени, причём, на более слабой конфорке. Быстро, отлично! Да, у плиты две конфорки: 2000 ватт в максимуме, и 1500 ватт. Но... Это одинаковые конфорки. Просто у второй ограничение по мощности.
Но это не критично. Хотя удобнее было бы иметь две конфорки разного диаметра, либо одну - двухзонную.