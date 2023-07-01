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Инфракрасная плита Kitfort КТ-155 купить с доставкой в Москве
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Инфракрасная плита Kitfort КТ-155

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Инфракрасная плита Kitfort КТ-155 - фото 1
Инфракрасная плита Kitfort КТ-155 - фото 2
Инфракрасная плита Kitfort КТ-155 - фото 3
Инфракрасная плита Kitfort КТ-155 - фото 4
Инфракрасная плита Kitfort КТ-155 - фото 5
Инфракрасная плита Kitfort КТ-155 - фото 6
Инфракрасная плита Kitfort КТ-155 - фото 7
Инфракрасная плита Kitfort КТ-155 - фото 8
Инфракрасная плита Kitfort КТ-155 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плитка инфракрасная
Мощность
2+1.5 кВт
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
2
Управление
комбинированное
  • Инфракрасная плита Kitfort КТ-155 - фото 1
  • Инфракрасная плита Kitfort КТ-155 - фото 2
  • Инфракрасная плита Kitfort КТ-155 - фото 3
  • Инфракрасная плита Kitfort КТ-155 - фото 4
  • Инфракрасная плита Kitfort КТ-155 - фото 5
  • Инфракрасная плита Kitfort КТ-155 - фото 6
  • Инфракрасная плита Kitfort КТ-155 - фото 7
  • Инфракрасная плита Kitfort КТ-155 - фото 8
  • Инфракрасная плита Kitfort КТ-155 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 030 руб. 
Начислим 177 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 543563
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Инфракрасная плита Kitfort КТ-155
11 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Плитка инфракрасная
Дополнительный цвет
серебро
Основной цвет
черный
Прочее
автоотключение
Страна производства
Китай
Мощность
2+1.5 кВт
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
2
Функции и особенности
таймер
Управление
комбинированное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х43х10
Вес, кг.
4.9

Описание товара Инфракрасная плита Kitfort КТ-155

Инфракрасная плита Kitfort KT-155 предназначена для приготовления ваших любимых блюд вкусно и очень быстро! Плита выполнена в пластиковом корпусе с рабочей поверхностью из стеклокерамики, а мощность конфорок достигает 1500 Вт и 2000 Вт соответственно! В отличие от индукционных плит, инфракрасная плита не имеет импульсного режима. Нагрев происходит постоянно даже на самых минимальных мощностях. Индикатор «Горячо» предупредит вас о возможности получения ожога, когда поверхность плиты сильно нагрета.



Теги товара: стеклокерамические

Отзывы о товаре Инфракрасная плита Kitfort КТ-155

01.07.2023
Чураев Михаил Юрьевич

Достоинства:
Для тех, кто привык к керамическим плитам, самое то! Плюс красивая, в меру компактная (как и большинство, взял такую плиту на дачу), очень удобное управление, почти аналоговое (шаг регулировки минимальный - 100 ватт), безопасная - пропеллеры не дадут загореться вашей даче!)).

Недостатки:
Пропеллеры могли бы шуметь и потише - стоит сделать с большим диаметром вентиляторы.
Нет бортика между варочной поверхностью и панелью упрааления. Когда соленый бульон побежит из под крышки, всю электронику зальет, и выкидывай плиту.
Обе конфорки, и на 2000 ватт, и на 1500, одинаковые. И по диаметру, и по содержимому. То есть, более слабая просто дольше прослужит. А можно было бы более мощную сделать двухзонной - цены бы не было этой плите!

Комментарий:
Хотел фото приложить - смотрится обалденно! Уже сварил пельмени, причём, на более слабой конфорке. Быстро, отлично! Да, у плиты две конфорки: 2000 ватт в максимуме, и 1500 ватт. Но... Это одинаковые конфорки. Просто у второй ограничение по мощности.
Но это не критично. Хотя удобнее было бы иметь две конфорки разного диаметра, либо одну - двухзонную.



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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Плитка инфракрасная
Дополнительный цвет
серебро
Основной цвет
черный
Прочее
автоотключение
Страна производства
Китай
Мощность
2+1.5 кВт
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
2
Функции и особенности
таймер
Управление
комбинированное
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Инфракрасная плита Kitfort KT-155 предназначена для приготовления ваших любимых блюд вкусно и очень быстро! Плита выполнена в пластиковом корпусе с рабочей поверхностью из стеклокерамики, а мощность конфорок достигает 1500 Вт и 2000 Вт соответственно! В отличие от индукционных плит, инфракрасная плита не имеет импульсного режима. Нагрев происходит постоянно даже на самых минимальных мощностях. Индикатор «Горячо» предупредит вас о возможности получения ожога, когда поверхность плиты сильно нагрета.


Теги товара: стеклокерамические
Самовывоз
Доставка
Отзывы
01.07.2023
Чураев Михаил Юрьевич

Достоинства:
Для тех, кто привык к керамическим плитам, самое то! Плюс красивая, в меру компактная (как и большинство, взял такую плиту на дачу), очень удобное управление, почти аналоговое (шаг регулировки минимальный - 100 ватт), безопасная - пропеллеры не дадут загореться вашей даче!)).

Недостатки:
Пропеллеры могли бы шуметь и потише - стоит сделать с большим диаметром вентиляторы.
Нет бортика между варочной поверхностью и панелью упрааления. Когда соленый бульон побежит из под крышки, всю электронику зальет, и выкидывай плиту.
Обе конфорки, и на 2000 ватт, и на 1500, одинаковые. И по диаметру, и по содержимому. То есть, более слабая просто дольше прослужит. А можно было бы более мощную сделать двухзонной - цены бы не было этой плите!

Комментарий:
Хотел фото приложить - смотрится обалденно! Уже сварил пельмени, причём, на более слабой конфорке. Быстро, отлично! Да, у плиты две конфорки: 2000 ватт в максимуме, и 1500 ватт. Но... Это одинаковые конфорки. Просто у второй ограничение по мощности.
Но это не критично. Хотя удобнее было бы иметь две конфорки разного диаметра, либо одну - двухзонную.


Инфракрасная плита Kitfort КТ-155 - этот товар вы можете купить по цене 11030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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