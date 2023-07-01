Инфракрасная плита Kitfort КТ-155

Чураев Михаил Юрьевич



Для тех, кто привык к керамическим плитам, самое то! Плюс красивая, в меру компактная (как и большинство, взял такую плиту на дачу), очень удобное управление, почти аналоговое (шаг регулировки минимальный - 100 ватт), безопасная - пропеллеры не дадут загореться вашей даче!)).Пропеллеры могли бы шуметь и потише - стоит сделать с большим диаметром вентиляторы.Нет бортика между варочной поверхностью и панелью упрааления. Когда соленый бульон побежит из под крышки, всю электронику зальет, и выкидывай плиту.Обе конфорки, и на 2000 ватт, и на 1500, одинаковые. И по диаметру, и по содержимому. То есть, более слабая просто дольше прослужит. А можно было бы более мощную сделать двухзонной - цены бы не было этой плите!Хотел фото приложить - смотрится обалденно! Уже сварил пельмени, причём, на более слабой конфорке. Быстро, отлично! Да, у плиты две конфорки: 2000 ватт в максимуме, и 1500 ватт. Но... Это одинаковые конфорки. Просто у второй ограничение по мощности.Но это не критично. Хотя удобнее было бы иметь две конфорки разного диаметра, либо одну - двухзонную.