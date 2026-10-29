Яйцеварка Steba EK 7
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Характеристики
Тип товара
Яйцеварки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 870 руб.
В наличии
Код товара: 481566
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 870 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
23х13х7
Вес, кг.
1
Описание товара Яйцеварка Steba EK 7
Яйцеварка Steba EK 7 представлена в черном металлическом корпусе с пластиковыми элементами. Прозрачная крышка позволяет контролировать процесс готовки. Высокая эффективность работы обеспечивается благодаря мощности 435 Вт. Прибор весит 700 г и обладает размерами 23x13x10.5 см. Устройство Steba EK 7 одновременно вмещает 6 яиц. Комплектация дополнена ручным лотком, прозрачной крышкой, формой для варки яиц без скорлупы, а также мерным стаканчиком со специальным приспособлением для накалывания яиц. Оборудование дополнено отсеком для удобного хранения кабеля при бездействии. Прибор способен поддерживать тепло и подавать звуковой сигнал.
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Яйцеварка Steba EK 7 представлена в черном металлическом корпусе с пластиковыми элементами. Прозрачная крышка позволяет контролировать процесс готовки. Высокая эффективность работы обеспечивается благодаря мощности 435 Вт. Прибор весит 700 г и обладает размерами 23x13x10.5 см. Устройство Steba EK 7 одновременно вмещает 6 яиц. Комплектация дополнена ручным лотком, прозрачной крышкой, формой для варки яиц без скорлупы, а также мерным стаканчиком со специальным приспособлением для накалывания яиц. Оборудование дополнено отсеком для удобного хранения кабеля при бездействии. Прибор способен поддерживать тепло и подавать звуковой сигнал.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Электрошашлычницы, Яйцеварки
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Электрошашлычницы, Яйцеварки
Яйцеварка Steba EK 7 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5870 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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