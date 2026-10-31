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Чайник электрический Tesler KT-1745 Green купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Tesler KT-1745 Green

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Чайник электрический Tesler KT-1745 Green - фото 1
Чайник электрический Tesler KT-1745 Green - фото 2
Чайник электрический Tesler KT-1745 Green - фото 3
Чайник электрический Tesler KT-1745 Green - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
  • Чайник электрический Tesler KT-1745 Green - фото 1
  • Чайник электрический Tesler KT-1745 Green - фото 2
  • Чайник электрический Tesler KT-1745 Green - фото 3
  • Чайник электрический Tesler KT-1745 Green - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 690 руб. 
Начислим 92 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 481147
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Чайник электрический Tesler KT-1745 Green
5 690 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tesler
Тип товара
Электрочайники
Размеры в упаковке, см
29х23х21
Вес, кг.
1.3

Описание товара Чайник электрический Tesler KT-1745 Green

Электрочайник Tesler KT-1745 выделяется оригинальным оформлением и станет надежным помощником в приготовлении горячих напитков. Он оснащен скрытым нагревательным элементом и термометром, отображающим текущую температуру воды. Благодаря мощности 2000 Вт чайник способен кипятить до 1.7 л воды в течение нескольких минут. Электрочайник Tesler KT-1745 выполнен в корпусе из нержавеющей стали. Нейлоновый фильтр в носике предотвращает попадание накипи в чашку. Среди других особенностей отмечаются шкала уровня воды, индикация включения, надежная контактная база и комплексная система безопасности.

Отзывы о товаре Чайник электрический Tesler KT-1745 Green




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Tesler
Тип товара
Электрочайники
Описание
Электрочайник Tesler KT-1745 выделяется оригинальным оформлением и станет надежным помощником в приготовлении горячих напитков. Он оснащен скрытым нагревательным элементом и термометром, отображающим текущую температуру воды. Благодаря мощности 2000 Вт чайник способен кипятить до 1.7 л воды в течение нескольких минут. Электрочайник Tesler KT-1745 выполнен в корпусе из нержавеющей стали. Нейлоновый фильтр в носике предотвращает попадание накипи в чашку. Среди других особенностей отмечаются шкала уровня воды, индикация включения, надежная контактная база и комплексная система безопасности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Tesler KT-1745 Green - стоимость товара 5690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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