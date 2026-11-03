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Клещи переставные NWS Maxi MX 1660-69-250 купить с доставкой в Москве
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Клещи переставные NWS Maxi MX 1660-69-250

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Клещи переставные NWS Maxi MX 1660-69-250 - фото 1
Клещи переставные NWS Maxi MX 1660-69-250 - фото 2
Клещи переставные NWS Maxi MX 1660-69-250 - фото 3
Клещи переставные NWS Maxi MX 1660-69-250 - фото 4
Клещи переставные NWS Maxi MX 1660-69-250 - фото 5
Клещи переставные NWS Maxi MX 1660-69-250 - фото 6
Клещи переставные NWS Maxi MX 1660-69-250 - фото 7
Клещи переставные NWS Maxi MX 1660-69-250 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клещи
  • Клещи переставные NWS Maxi MX 1660-69-250 - фото 1
  • Клещи переставные NWS Maxi MX 1660-69-250 - фото 2
  • Клещи переставные NWS Maxi MX 1660-69-250 - фото 3
  • Клещи переставные NWS Maxi MX 1660-69-250 - фото 4
  • Клещи переставные NWS Maxi MX 1660-69-250 - фото 5
  • Клещи переставные NWS Maxi MX 1660-69-250 - фото 6
  • Клещи переставные NWS Maxi MX 1660-69-250 - фото 7
  • Клещи переставные NWS Maxi MX 1660-69-250 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 640 руб. 
Начислим 75 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 475601
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Клещи переставные NWS Maxi MX 1660-69-250
4 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NWS
Тип товара
Клещи
Размеры в упаковке, см
26х7х2
Вес, г.
360

Описание товара Клещи переставные NWS Maxi MX 1660-69-250

Переставные клещи NWS Maxi MX 250мм 1660-69-250 предназначены для захвата и удержания деталей при монтажных работах. Оптимальная рычажная передача позволяет снять нагрузку с запястья мастера. Стойкая к деформации сталь обеспечивает длительный рабочий ресурс инструмента.



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Отзывы о товаре Клещи переставные NWS Maxi MX 1660-69-250




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
NWS
Тип товара
Клещи
Описание
Переставные клещи NWS Maxi MX 250мм 1660-69-250 предназначены для захвата и удержания деталей при монтажных работах. Оптимальная рычажная передача позволяет снять нагрузку с запястья мастера. Стойкая к деформации сталь обеспечивает длительный рабочий ресурс инструмента.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клещи переставные NWS Maxi MX 1660-69-250 - стоимость товара 4640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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