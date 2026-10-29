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Мультирезка Zigmund & Shtain SM-21 купить с доставкой в Москве
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Мультирезка Zigmund & Shtain SM-21

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Мультирезка Zigmund &amp; Shtain SM-21 - фото 1
Мультирезка Zigmund &amp; Shtain SM-21 - фото 2
Мультирезка Zigmund &amp; Shtain SM-21 - фото 3
Мультирезка Zigmund &amp; Shtain SM-21 - фото 4
Мультирезка Zigmund &amp; Shtain SM-21 - фото 5
Мультирезка Zigmund &amp; Shtain SM-21 - фото 6
Мультирезка Zigmund &amp; Shtain SM-21 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Измельчитель
Тип устройства
мультирезка
Материал корпуса
пластик
Материал рабочей части
нержавеющая сталь
Количество ножей
1
  • Мультирезка Zigmund &amp; Shtain SM-21 - фото 1
  • Мультирезка Zigmund &amp; Shtain SM-21 - фото 2
  • Мультирезка Zigmund &amp; Shtain SM-21 - фото 3
  • Мультирезка Zigmund &amp; Shtain SM-21 - фото 4
  • Мультирезка Zigmund &amp; Shtain SM-21 - фото 5
  • Мультирезка Zigmund &amp; Shtain SM-21 - фото 6
  • Мультирезка Zigmund &amp; Shtain SM-21 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 096 руб. 
Начислим 460 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 459684
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мультирезка Zigmund & Shtain SM-21
6 096 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zigmund & Shtain
Тип товара
Измельчитель
Тип устройства
мультирезка
Материал корпуса
пластик
Материал рабочей части
нержавеющая сталь
Количество ножей
1
Цвет
белый, красный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х25
Вес, кг.
2

Описание товара Мультирезка Zigmund & Shtain SM-21

Мультирезка Zigmund & Shtain SM-21 Любые салаты, нарезку идеальной формы и толщины к праздничному столу, пюре, соусы, джемы - все это и многое другое за считанные секунды сделает мультирезка Zigmund & Shtain SM-21! Режим соломкой и брусочками. Для любителей картофеля-фри предусмотрена насадка, которая позволяет нарезать картофель брусочками. Настоящим подарком поклонникам восточной кухни станет насадка для нарезки соломкой. Теперь нарезать овощи вок или китайские салаты быстро, красиво и эстетично не составит труда.

Отзывы о товаре Мультирезка Zigmund & Shtain SM-21




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Zigmund & Shtain
Тип товара
Измельчитель
Тип устройства
мультирезка
Материал корпуса
пластик
Материал рабочей части
нержавеющая сталь
Количество ножей
1
Цвет
белый, красный
Страна производитель
Китай
Описание
Мультирезка Zigmund & Shtain SM-21 Любые салаты, нарезку идеальной формы и толщины к праздничному столу, пюре, соусы, джемы - все это и многое другое за считанные секунды сделает мультирезка Zigmund & Shtain SM-21! Режим соломкой и брусочками. Для любителей картофеля-фри предусмотрена насадка, которая позволяет нарезать картофель брусочками. Настоящим подарком поклонникам восточной кухни станет насадка для нарезки соломкой. Теперь нарезать овощи вок или китайские салаты быстро, красиво и эстетично не составит труда.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультирезка Zigmund & Shtain SM-21 - стоимость товара 6096 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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