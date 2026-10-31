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Вакуумный упаковщик Zigmund & Shtain VS-505 купить с доставкой в Москве
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Вакуумный упаковщик Zigmund & Shtain VS-505

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Вакуумный упаковщик Zigmund &amp; Shtain VS-505 - фото 1
Вакуумный упаковщик Zigmund &amp; Shtain VS-505 - фото 2
Вакуумный упаковщик Zigmund &amp; Shtain VS-505 - фото 3
Вакуумный упаковщик Zigmund &amp; Shtain VS-505 - фото 4
Вакуумный упаковщик Zigmund &amp; Shtain VS-505 - фото 5
Вакуумный упаковщик Zigmund &amp; Shtain VS-505 - фото 6
Вакуумный упаковщик Zigmund &amp; Shtain VS-505 - фото 7
Вакуумный упаковщик Zigmund &amp; Shtain VS-505 - фото 8
Вакуумный упаковщик Zigmund &amp; Shtain VS-505 - фото 9
Вакуумный упаковщик Zigmund &amp; Shtain VS-505 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вакуумный упаковщик
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
170
Длина шва пайки
30
Основной цвет
серый
Комплектация
Комплектация
  • Вакуумный упаковщик Zigmund &amp; Shtain VS-505 - фото 1
  • Вакуумный упаковщик Zigmund &amp; Shtain VS-505 - фото 2
  • Вакуумный упаковщик Zigmund &amp; Shtain VS-505 - фото 3
  • Вакуумный упаковщик Zigmund &amp; Shtain VS-505 - фото 4
  • Вакуумный упаковщик Zigmund &amp; Shtain VS-505 - фото 5
  • Вакуумный упаковщик Zigmund &amp; Shtain VS-505 - фото 6
  • Вакуумный упаковщик Zigmund &amp; Shtain VS-505 - фото 7
  • Вакуумный упаковщик Zigmund &amp; Shtain VS-505 - фото 8
  • Вакуумный упаковщик Zigmund &amp; Shtain VS-505 - фото 9
  • Вакуумный упаковщик Zigmund &amp; Shtain VS-505 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 840 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 459606
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Вакуумный упаковщик Zigmund & Shtain VS-505
8 840 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zigmund & Shtain
Тип товара
Вакуумный упаковщик
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
170
Длина шва пайки
30
Основной цвет
серый
Комплектация
Комплектация
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х12х10
Вес, кг.
3

Описание товара Вакуумный упаковщик Zigmund & Shtain VS-505

Вакуумные упаковщики Zigmund & Shtain – это идеальное решение для сохранения свежести ваших продуктов на длительное время. С длиной шва пайки в 30 см, этот аппарат позволяет герметически упаковывать как небольшие, так и крупные продукты. Корпус устройства выполнен из прочного пластика, что обеспечивает надежность и долговечность. Благодаря мощности в 170 Вт, упаковщик эффективно справляется с созданием вакуума, сохраняя качество и вкус ваших продуктов. Изготовленный в Китае, данный прибор отвечает высоким стандартам качества. Элегантный серый цвет корпуса делает упаковщик стильным дополнением к интерьеру любой кухни.

Отзывы о товаре Вакуумный упаковщик Zigmund & Shtain VS-505




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Zigmund & Shtain
Тип товара
Вакуумный упаковщик
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
170
Длина шва пайки
30
Основной цвет
серый
Комплектация
Комплектация
Страна производитель
Китай
Описание
Вакуумные упаковщики Zigmund & Shtain – это идеальное решение для сохранения свежести ваших продуктов на длительное время. С длиной шва пайки в 30 см, этот аппарат позволяет герметически упаковывать как небольшие, так и крупные продукты. Корпус устройства выполнен из прочного пластика, что обеспечивает надежность и долговечность. Благодаря мощности в 170 Вт, упаковщик эффективно справляется с созданием вакуума, сохраняя качество и вкус ваших продуктов. Изготовленный в Китае, данный прибор отвечает высоким стандартам качества. Элегантный серый цвет корпуса делает упаковщик стильным дополнением к интерьеру любой кухни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вакуумный упаковщик Zigmund & Shtain VS-505 - стоимость товара 8840 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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