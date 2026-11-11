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Шредер Fellowes AutoMax 350C (FS-49641) купить с доставкой в Москве
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Шредер Fellowes AutoMax 350C (FS-49641)

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Шредер Fellowes AutoMax 350C (FS-49641) - фото 1
Шредер Fellowes AutoMax 350C (FS-49641) - фото 2
Шредер Fellowes AutoMax 350C (FS-49641) - фото 3
Шредер Fellowes AutoMax 350C (FS-49641) - фото 4
Шредер Fellowes AutoMax 350C (FS-49641) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Шредер Fellowes AutoMax 350C (FS-49641) - фото 1
  • Шредер Fellowes AutoMax 350C (FS-49641) - фото 2
  • Шредер Fellowes AutoMax 350C (FS-49641) - фото 3
  • Шредер Fellowes AutoMax 350C (FS-49641) - фото 4
  • Шредер Fellowes AutoMax 350C (FS-49641) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
156 670 руб. 
Начислим 2507 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 395670
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Шредер Fellowes AutoMax 350C (FS-49641)
156 670 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fellowes
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
12

Описание товара Шредер Fellowes AutoMax 350C (FS-49641)

Шредер Fellowes AutoMax 350C (FS-49641)

Отзывы о товаре Шредер Fellowes AutoMax 350C (FS-49641)




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Характеристики
Бренд
Fellowes
Страна производитель
Китай
Описание
Шредер Fellowes AutoMax 350C (FS-49641)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шредер Fellowes AutoMax 350C (FS-49641) - по цене 156670 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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