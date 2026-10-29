Кофемашина Gaggia Cadorna Style (RI9600/01)
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Характеристики
Описание товара Кофемашина Gaggia Cadorna Style (RI9600/01)
Автоматическая кофемашина Gaggia Cadorna Style Black RI9600/01 с автоматическим капучинатором — одна из линии полностью автоматических кофемашин 2019 года. Традиции и новейший дизайн, удобство и функциональность. Абсолютно новый интуитивно понятный пользовательский интерфейс. Все секреты профессионального бариста — до 14 напитков одним нажатием. Кофемашина Gaggia Cadorna Style Black RI9600/01 задает оптимальное давление для качественной экстракции кофейного порошка — 15 бар. Контейнер для зерен вмещает 300 граммов и оснащен крышкой, сохраняющей аромат. Объем резервуара 1,5 литра, что позволяет за раз сделать более 7 порций ароматного напитка.Удобная выдвигаемая подставка под чашки и регулируемый по высоте диспенсер позволяют получать кофе без брызг. Автоматический цикл очистки при старте и выключении.
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Теги товара: Кофемашины с кофемолкой для дома
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Смотрите также: Автоматические кофемашины, Вспениватели молока, Гейзерные кофеварки, Капельные кофеварки, Капсульные кофемашины, Кофемолки, Рожковые кофеварки, Чистящие средства для кофемашин, Кофемашины Эспрессо
Теги товара: Кофемашины с кофемолкой для дома
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