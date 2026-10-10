Утюг Philips GC4541/20 Azur
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Характеристики
Тип товара
Утюг
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 610 руб.
В наличии
Код товара: 380945
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
8 610 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Утюг
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х24х22
Вес, г.
630
Описание товара Утюг Philips GC4541/20 Azur
Утюг Philips GC4541/20 быстро разглаживает складки благодаря постоянной подаче пара со скоростью 45 г/мин. Устройство подходит для тонких, деликатных и плотных тканей из синтетического или натурального сырья. Подошва SteamGlide Plus изготовлена по особой технологии и характеризуется легким скольжением по поверхности полотна, антипригарными свойствами и устойчивостью к царапинам от металлических элементов одежды: молний, заклепок, пуговиц. В модели предусмотрен режим вертикального отпаривания для обработки вещей на плечиках, портьер на окнах, мебельных чехлов.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
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Утюг Philips GC4541/20 быстро разглаживает складки благодаря постоянной подаче пара со скоростью 45 г/мин. Устройство подходит для тонких, деликатных и плотных тканей из синтетического или натурального сырья. Подошва SteamGlide Plus изготовлена по особой технологии и характеризуется легким скольжением по поверхности полотна, антипригарными свойствами и устойчивостью к царапинам от металлических элементов одежды: молний, заклепок, пуговиц. В модели предусмотрен режим вертикального отпаривания для обработки вещей на плечиках, портьер на окнах, мебельных чехлов.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Утюг Philips GC4541/20 Azur - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 8610 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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