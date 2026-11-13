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Микроволновая печь Caso MG 25 Ceramic Menu купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Caso MG 25 Ceramic Menu

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Микроволновая печь Caso MG 25 Ceramic Menu - фото 1
Микроволновая печь Caso MG 25 Ceramic Menu - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
  • Микроволновая печь Caso MG 25 Ceramic Menu - фото 1
  • Микроволновая печь Caso MG 25 Ceramic Menu - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 320 руб. 
Начислим 438 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 377676
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Микроволновая печь Caso MG 25 Ceramic Menu
27 320 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CASO
Тип товара
Микроволновая печь
Размеры в упаковке, см
52х51х33
Вес, кг.
15

Описание товара Микроволновая печь Caso MG 25 Ceramic Menu

Микроволновая печь с вращающимся керамическим поддоном, которого достаточно для запекания тушки курицы целиком. Устройство работает в комбинированном режиме (микроволны и гриль), что позволяет готовить блюда быстро и равномерно. Реализован режим «Гриль» для жарки мяса, рыбы, колбас и овощей без масла. Реализованы функции автоматического приготовления, автоматического разогрева, быстрой разморозки и поддержания блюда в теплом состоянии. Микроволновка оснащена десятью автоматическими программами приготовления, двумя комбинированными программами и десятью уровнями мощности СВЧ.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Caso MG 25 Ceramic Menu




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
CASO
Тип товара
Микроволновая печь
Описание
Микроволновая печь с вращающимся керамическим поддоном, которого достаточно для запекания тушки курицы целиком. Устройство работает в комбинированном режиме (микроволны и гриль), что позволяет готовить блюда быстро и равномерно. Реализован режим «Гриль» для жарки мяса, рыбы, колбас и овощей без масла. Реализованы функции автоматического приготовления, автоматического разогрева, быстрой разморозки и поддержания блюда в теплом состоянии. Микроволновка оснащена десятью автоматическими программами приготовления, двумя комбинированными программами и десятью уровнями мощности СВЧ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Микроволновая печь Caso MG 25 Ceramic Menu - по цене 27320 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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