Бокорезы диэлектрические NWS 134-49-VDE-160
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Характеристики
Тип товара
Бокорезы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 020 руб.
В наличии
Код товара: 346941
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 020 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
17х5х2
Вес, г.
215
Описание товара Бокорезы диэлектрические NWS 134-49-VDE-160
Диэлектрические бокорезы 160 мм NWS 134-49-VDE-160 подходят для работы под высоким напряжением до 1000 В благодаря надежной изоляции. Инструмент очень прочен и долговечен в использовании, они имеет усиленную конструкцию. Губки изделия дополнительно закалены индуктивным методом, их твердость достигает 62 HRC. За счет оптимальной рычажной передачи рабочий процесс становится менее утомительным для кисти руки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
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Диэлектрические бокорезы 160 мм NWS 134-49-VDE-160 подходят для работы под высоким напряжением до 1000 В благодаря надежной изоляции. Инструмент очень прочен и долговечен в использовании, они имеет усиленную конструкцию. Губки изделия дополнительно закалены индуктивным методом, их твердость достигает 62 HRC. За счет оптимальной рычажной передачи рабочий процесс становится менее утомительным для кисти руки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Бокорезы диэлектрические NWS 134-49-VDE-160 - стоимость товара 4020 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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