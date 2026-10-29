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Детектор скрытой проводки СЕМ LA-1012 купить с доставкой в Москве
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Детектор скрытой проводки СЕМ LA-1012

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Детектор скрытой проводки СЕМ LA-1012 - фото 1
Детектор скрытой проводки СЕМ LA-1012 - фото 2
Детектор скрытой проводки СЕМ LA-1012 - фото 3
Детектор скрытой проводки СЕМ LA-1012 - фото 4
Детектор скрытой проводки СЕМ LA-1012 - фото 5
Детектор скрытой проводки СЕМ LA-1012 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Детекторы
  • Детектор скрытой проводки СЕМ LA-1012 - фото 1
  • Детектор скрытой проводки СЕМ LA-1012 - фото 2
  • Детектор скрытой проводки СЕМ LA-1012 - фото 3
  • Детектор скрытой проводки СЕМ LA-1012 - фото 4
  • Детектор скрытой проводки СЕМ LA-1012 - фото 5
  • Детектор скрытой проводки СЕМ LA-1012 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 660 руб. 
Начислим 203 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 346670
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Детектор скрытой проводки СЕМ LA-1012
12 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CEM
Тип товара
Детекторы
Размеры в упаковке, см
40х28х11
Вес, кг.
2.05

Описание товара Детектор скрытой проводки СЕМ LA-1012

Поиск скрытой проводки и коммуникаций СЕМ LA-1012 481196 обнаруживает розетки, трубопроводы, предохранители, аварийный выключатели и т.д. Имеются два режимы работы: однополюсный и двухполюсный. При бездействии 1 час, прибор автоматически отключается. Размеры модели - 130х69х32 мм. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки.

Отзывы о товаре Детектор скрытой проводки СЕМ LA-1012




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
CEM
Тип товара
Детекторы
Описание
Поиск скрытой проводки и коммуникаций СЕМ LA-1012 481196 обнаруживает розетки, трубопроводы, предохранители, аварийный выключатели и т.д. Имеются два режимы работы: однополюсный и двухполюсный. При бездействии 1 час, прибор автоматически отключается. Размеры модели - 130х69х32 мм. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Детектор скрытой проводки СЕМ LA-1012 - купить по цене 12660 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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