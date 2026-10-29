Детектор скрытой проводки СЕМ LA-1012
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Характеристики
Тип товара
Детекторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 660 руб.
В наличии
Код товара: 346670
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12 660 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
40х28х11
Вес, кг.
2.05
Описание товара Детектор скрытой проводки СЕМ LA-1012
Поиск скрытой проводки и коммуникаций СЕМ LA-1012 481196 обнаруживает розетки, трубопроводы, предохранители, аварийный выключатели и т.д. Имеются два режимы работы: однополюсный и двухполюсный. При бездействии 1 час, прибор автоматически отключается. Размеры модели - 130х69х32 мм. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки.
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Поиск скрытой проводки и коммуникаций СЕМ LA-1012 481196 обнаруживает розетки, трубопроводы, предохранители, аварийный выключатели и т.д. Имеются два режимы работы: однополюсный и двухполюсный. При бездействии 1 час, прибор автоматически отключается. Размеры модели - 130х69х32 мм. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные и ленты мерные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные и ленты мерные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Детектор скрытой проводки СЕМ LA-1012 - купить по цене 12660 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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