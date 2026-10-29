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Ирригатор Jetpik JP50 Star купить с доставкой в Москве
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Ирригатор Jetpik JP50 Star

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Ирригатор Jetpik JP50 Star - фото 1
Ирригатор Jetpik JP50 Star - фото 2
Ирригатор Jetpik JP50 Star - фото 3
Ирригатор Jetpik JP50 Star - фото 4
Ирригатор Jetpik JP50 Star - фото 5
Ирригатор Jetpik JP50 Star - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ирригатор
  • Ирригатор Jetpik JP50 Star - фото 1
  • Ирригатор Jetpik JP50 Star - фото 2
  • Ирригатор Jetpik JP50 Star - фото 3
  • Ирригатор Jetpik JP50 Star - фото 4
  • Ирригатор Jetpik JP50 Star - фото 5
  • Ирригатор Jetpik JP50 Star - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 300 руб. 
Начислим 85 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 339361
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ирригатор Jetpik JP50 Star
5 300 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Jetpik
Тип товара
Ирригатор
Размеры в упаковке, см
27х17х8
Вес, г.
689

Описание товара Ирригатор Jetpik JP50 Star

JP50 Star-одна из последних разработок компании JETPIK-минимальный стартовый набор для ухода за полостью рта. Модель разработана для тех кто любит компактность и функционал в одном устройстве. При своём минимализме сохранила в себе главную функцию Smart-Floss, которая выведет уход за полостью рта на новый уровень.

Отзывы о товаре Ирригатор Jetpik JP50 Star




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Характеристики
Бренд
Jetpik
Тип товара
Ирригатор
Описание
JP50 Star-одна из последних разработок компании JETPIK-минимальный стартовый набор для ухода за полостью рта. Модель разработана для тех кто любит компактность и функционал в одном устройстве. При своём минимализме сохранила в себе главную функцию Smart-Floss, которая выведет уход за полостью рта на новый уровень.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ирригатор Jetpik JP50 Star - купить по цене 5300 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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