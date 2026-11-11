Top.Mail.Ru
Адаптер ATcom HDMI - VGA 10cm АТ1013 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Адаптер ATcom HDMI - VGA 10cm АТ1013

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Адаптер ATcom HDMI - VGA 10cm АТ1013 - фото 1
Адаптер ATcom HDMI - VGA 10cm АТ1013 - фото 2
Адаптер ATcom HDMI - VGA 10cm АТ1013 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
  • Адаптер ATcom HDMI - VGA 10cm АТ1013 - фото 1
  • Адаптер ATcom HDMI - VGA 10cm АТ1013 - фото 2
  • Адаптер ATcom HDMI - VGA 10cm АТ1013 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 328564
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Адаптер ATcom HDMI - VGA 10cm АТ1013
390 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ATcom
Тип товара
Адаптер
Длина кабеля, м
0.1
Интерфейс
HDMI, VGA
Разъемы
HDMI, VGA
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х13х1
Вес, г.
100

Описание товара Адаптер ATcom HDMI - VGA 10cm АТ1013

Переходник ATCOM HDMI - Vga - это компактное и функциональное устройство, которое обеспечивает надежное и стабильное соединение между HDMI и VGA устройствами. Устройство оснащено производительным чипом, что гарантирует быструю и качественную передачу данных. Позолоченные контакты и разъемы обеспечивают превосходное качество передачи сигнала и защиту от помех. Длина кабеля составляет всего 10 см, что позволяет легко подключить устройства без необходимости использования громоздких кабелей. Переходник выполнен из металла и пластика, что обеспечивает его долговечность и надежность в использовании. Выбирая переходник ATCOM HDMI - Vga, вы получаете надежное и качественное решение для подключения HDMI и VGA устройств, которое обеспечит стабильную и быструю передачу данных.

Отзывы о товаре Адаптер ATcom HDMI - VGA 10cm АТ1013




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ATcom
Тип товара
Адаптер
Длина кабеля, м
0.1
Интерфейс
HDMI, VGA
Разъемы
HDMI, VGA
Страна производитель
Китай
Описание
Переходник ATCOM HDMI - Vga - это компактное и функциональное устройство, которое обеспечивает надежное и стабильное соединение между HDMI и VGA устройствами. Устройство оснащено производительным чипом, что гарантирует быструю и качественную передачу данных. Позолоченные контакты и разъемы обеспечивают превосходное качество передачи сигнала и защиту от помех. Длина кабеля составляет всего 10 см, что позволяет легко подключить устройства без необходимости использования громоздких кабелей. Переходник выполнен из металла и пластика, что обеспечивает его долговечность и надежность в использовании. Выбирая переходник ATCOM HDMI - Vga, вы получаете надежное и качественное решение для подключения HDMI и VGA устройств, которое обеспечит стабильную и быструю передачу данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер ATcom HDMI - VGA 10cm АТ1013 - стоимость товара 390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...