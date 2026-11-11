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Характеристики
Тип товара
Адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Описание товара Адаптер ATcom HDMI - VGA 10cm АТ1013
Переходник ATCOM HDMI - Vga - это компактное и функциональное устройство, которое обеспечивает надежное и стабильное соединение между HDMI и VGA устройствами. Устройство оснащено производительным чипом, что гарантирует быструю и качественную передачу данных. Позолоченные контакты и разъемы обеспечивают превосходное качество передачи сигнала и защиту от помех. Длина кабеля составляет всего 10 см, что позволяет легко подключить устройства без необходимости использования громоздких кабелей. Переходник выполнен из металла и пластика, что обеспечивает его долговечность и надежность в использовании. Выбирая переходник ATCOM HDMI - Vga, вы получаете надежное и качественное решение для подключения HDMI и VGA устройств, которое обеспечит стабильную и быструю передачу данных.
Переходник ATCOM HDMI - Vga - это компактное и функциональное устройство, которое обеспечивает надежное и стабильное соединение между HDMI и VGA устройствами. Устройство оснащено производительным чипом, что гарантирует быструю и качественную передачу данных. Позолоченные контакты и разъемы обеспечивают превосходное качество передачи сигнала и защиту от помех. Длина кабеля составляет всего 10 см, что позволяет легко подключить устройства без необходимости использования громоздких кабелей. Переходник выполнен из металла и пластика, что обеспечивает его долговечность и надежность в использовании. Выбирая переходник ATCOM HDMI - Vga, вы получаете надежное и качественное решение для подключения HDMI и VGA устройств, которое обеспечит стабильную и быструю передачу данных.
Адаптер ATcom HDMI - VGA 10cm АТ1013 - стоимость товара 390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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