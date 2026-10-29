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Электропечь BBK OE2343M черный купить с доставкой в Москве
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Электропечь BBK OE2343M черный

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Электропечь BBK OE2343M черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минипечи
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 420 руб. 
Начислим 71 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 202886
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Электропечь BBK OE2343M черный
4 420 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Минипечи
Размеры в упаковке, см
55х37х37
Вес, кг.
7

Описание товара Электропечь BBK OE2343M черный

Электрическая печь BBK OE2343M выполненная в черном цвете, обладает компактным размерам и большому внутреннему объему в 23 литра. Прибор займет достойное место как на кухне в обычной квартире, так и в частном доме. Регулировка температуры, таймер на 60 минут со звуковым сигналом, три режима работы нагревательных элементов, поддержка основных функций - гриль, жарка, запекание – все это позволяет данной модели с успехом заменить традиционную духовку. Решетка для гриля, противень и ручка для противня в комплекте делают использование печи удобным и простым, а прозрачная дверца из термостойкого стекла позволяет всегда контролировать процесс приготовления блюда.

Отзывы о товаре Электропечь BBK OE2343M черный




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Минипечи
Описание
Электрическая печь BBK OE2343M выполненная в черном цвете, обладает компактным размерам и большому внутреннему объему в 23 литра. Прибор займет достойное место как на кухне в обычной квартире, так и в частном доме. Регулировка температуры, таймер на 60 минут со звуковым сигналом, три режима работы нагревательных элементов, поддержка основных функций - гриль, жарка, запекание – все это позволяет данной модели с успехом заменить традиционную духовку. Решетка для гриля, противень и ручка для противня в комплекте делают использование печи удобным и простым, а прозрачная дверца из термостойкого стекла позволяет всегда контролировать процесс приготовления блюда.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электропечь BBK OE2343M черный - по цене 4420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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