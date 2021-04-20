Чайный набор Kitfort КТ-635

Игорь



1.Относительно тихо закипает2.Функция нагрева чай/кофе до нужной температуры3.Металл/стекло (пластика минимум)4.Возможность заваривать молотый кофе :-) ну и чай конечно-же5.Стильно смотрится - вписался в интерьер кухни6.Соотношение цена/качествоСбор конденсата снизу. Однако об этом предупреждает производитель.Искал замену обычному чайнику: было много и Bosch, и Vitek, и Phillips, и ещё были советские марки типа Jarkoff (сделанные в КНР) - дольше всех конечно же = Bosch. Остальные боле менее, но свой гарантийный год отрабатывали и начинали течь...В этот раз решили взять чайный набор: т.к. любим как чай заваривать (НЕ ПАКЕТИКИ - хотя и их тоже можно в ситечке заваривать) и кофе. Ситечко очень мелкое - так чо вода не сразу протекает - поэтому можно заваривать уже молотый кофе в пакетах из магазина - или в магазине в кофе машине бесплатно смолоть - производитель пишет про средний и крупный помол, НО можно и мелкий.Радует то, что платформу с подогревом можно отключать и использовать только один чайник - а платформа - это когда в малом кувшине чай или кофе и его нужно поддержать в необходимой температуре - например утром в выходные дни когда все по разному просыпаются.Моется элементарно. Очень оригинальная крышка у самого чайника - необычная в части открывания и закрывания (снимается полностью).Посмотрим как долго будет жить эта чайная пара.Но на текущем этапе выбора, пересмотрев много чайников - это самый оптимальный и по цене и по качеству исполнения и что не мало важное - всегда можно обратиться в представительство этого магазина в своем городе и получить ремонт по гарантии.Всем добра! и Удачного выбора KitForta!