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Верхний душ Iddis SpaHome SPA26CPi64

Артикул: 308605
  • Верхний душ Iddis SpaHome SPA26CPi64 - фото 1
  • Верхний душ Iddis SpaHome SPA26CPi64 - фото 2
  • Верхний душ Iddis SpaHome SPA26CPi64 - фото 3
  • Верхний душ Iddis SpaHome SPA26CPi64 - фото 4
  • Верхний душ Iddis SpaHome SPA26CPi64 - фото 5
Верхний душ Iddis SpaHome SPA26CPi64 - фото 1
Верхний душ Iddis SpaHome SPA26CPi64 - фото 2
Верхний душ Iddis SpaHome SPA26CPi64 - фото 3
Верхний душ Iddis SpaHome SPA26CPi64 - фото 4
Верхний душ Iddis SpaHome SPA26CPi64 - фото 5
3 750 руб. 
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+ 111 КэтКоинов
Артикул: 308605
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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Коллекция SpaHome
filter_noneТовар входит в коллекцию SpaHome

Коллекция SpaHome

БрендIddis
Тип товараДушевая лейка (верхний душ)
Монтажпотолочный
Диаметр лейки26
Высота, см6.1
Длина, см26
Ширина, см26
Продуманность дизайна и наличие востребованных функций душевых аксессуаров IDDIS делают их удобными для всей семьи и позволяют подбирать режим под любое настроение: и для бодрящего утра, и для расслабляющего вечера.


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Самовывоз невозможен
Верхний душ Iddis SpaHome SPA26CPi64 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3750 руб., позвонив по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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