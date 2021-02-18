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Душевой гарнитур Iddis SpaHome SPA3F0Ci76

Артикул: 308487
  • Душевой гарнитур Iddis SpaHome SPA3F0Ci76 - фото 1
  • Душевой гарнитур Iddis SpaHome SPA3F0Ci76 - фото 2
  • Душевой гарнитур Iddis SpaHome SPA3F0Ci76 - фото 3
  • Душевой гарнитур Iddis SpaHome SPA3F0Ci76 - фото 4
  • Душевой гарнитур Iddis SpaHome SPA3F0Ci76 - фото 5
  • Душевой гарнитур Iddis SpaHome SPA3F0Ci76 - фото 6
  • Душевой гарнитур Iddis SpaHome SPA3F0Ci76 - фото 7
Душевой гарнитур Iddis SpaHome SPA3F0Ci76 - фото 1
Душевой гарнитур Iddis SpaHome SPA3F0Ci76 - фото 2
Душевой гарнитур Iddis SpaHome SPA3F0Ci76 - фото 3
Душевой гарнитур Iddis SpaHome SPA3F0Ci76 - фото 4
Душевой гарнитур Iddis SpaHome SPA3F0Ci76 - фото 5
Душевой гарнитур Iddis SpaHome SPA3F0Ci76 - фото 6
Душевой гарнитур Iddis SpaHome SPA3F0Ci76 - фото 7
17 120 руб. 

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Артикул: 308487
В наличии
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Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в кредит 
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Коллекция SpaHome
filter_noneТовар входит в коллекцию SpaHome

Коллекция SpaHome

БрендIddis
Тип товараДушевой гарнитур
Душевая штанга (стойка)да
Наличие мыльницынет
Наличие полочкинет
Наличие крючканет
Диаметр ручного душа13.1 см
Высота душевой штанги90 см
Длина душевого шланга150 см
Верхний душ в комплектеда
Страна бренда Россия
Цветхром
Продуманность дизайна и наличие востребованных функций душевых аксессуаров IDDIS делают их удобными для всей семьи и позволяют подбирать режим под любое настроение: и для бодрящего утра, и для расслабляющего вечера.


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Самовывоз невозможен
Душевой гарнитур Iddis SpaHome SPA3F0Ci76 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 17120 руб., вам надо позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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