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Зажим Falcon Eyes CL-22

Артикул: 231607
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  • Зажим Falcon Eyes CL-22 - фото 4
  • Зажим Falcon Eyes CL-22 - фото 5
  • Зажим Falcon Eyes CL-22 - фото 6
Зажим Falcon Eyes CL-22 - фото 1
Зажим Falcon Eyes CL-22 - фото 2
Зажим Falcon Eyes CL-22 - фото 3
Зажим Falcon Eyes CL-22 - фото 4
Зажим Falcon Eyes CL-22 - фото 5
Зажим Falcon Eyes CL-22 - фото 6
1 730 руб. 
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Артикул: 231607
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
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БрендFalcon Eyes
Тип товараЗажим
Вес, кг0,41
Универсальный зажим Falcon Eyes CL-22 для крепления студийного оборудования к плоским поверхностям или трубам диаметром от 13 до 55 мм. Позволит установить осветительные приборы, систему подъема фона и другие аксессуары на стойки, трубки, полки и т. д. Рукоятка зажима работает по принципу подпружиненного накидного гаечного ключа и позволяет менять положение относительно оси вращения. В конструкции предусмотрено посадочное отверстие для шестигранной (или круглой) штанги диаметром 16 мм и резьба под винт 1/4. Зажим изготовлен из металла, вес 0,41 кг. В комплекте переходник 5/8 с резьбой 1/4 и 3/8, адаптер для установки зажима на плоскую поверхность, резиновый упор.


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Зажим Falcon Eyes CL-22 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1730 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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