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Кронштейн Falcon Eyes MBH-600

Артикул: 231469
  • Кронштейн Falcon Eyes MBH-600 - фото 1
  • Кронштейн Falcon Eyes MBH-600 - фото 2
Кронштейн Falcon Eyes MBH-600 - фото 1
Кронштейн Falcon Eyes MBH-600 - фото 2
1 250 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 231469
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараКронштейн
Минимальная высота, см34
Максимальная нагрузка, кг3
Вес, кг0,63
Телескопический настенный (потолочный) кронштейн Falcon Eyes MBH-600 предназначен для установки осветительного оборудования с посадочным диаметром 5/8 или резьбой 1/4 и 3/8 в местах, где нельзя использовать классические стойки и струбцины. Кронштейн состоит из 2 секций, длина регулируется в пределах 34-55 см. В комплект входит съемный установочный адаптер (шпигот 5/8 с винтами 1/4 и 3/8) с возможностью горизонтальной установки. Для установки требуются различные крепежные приспособления, в комплект входят 4 анкера (12х45) с гайкой.


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Самовывоз невозможен
Кронштейн Falcon Eyes MBH-600 - купить по цене 1250 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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