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Лампа светодиодная Falcon Eyes miniLight 45 LED

Артикул: 231414
  • Лампа светодиодная Falcon Eyes miniLight 45 LED - фото 1
  • Лампа светодиодная Falcon Eyes miniLight 45 LED - фото 2
Лампа светодиодная Falcon Eyes miniLight 45 LED - фото 1
Лампа светодиодная Falcon Eyes miniLight 45 LED - фото 2
2 750 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 231414
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараСтудийные фотовспышки
Вес, кг0.3
Высота, см9.4
Дисплейнет
Длина, см14.5
Комплектациялампа, светофильтр, пульт ДУ, защитный колпак, документация, упаковка
КреплениеЕ27
Поворотная головканет
Ручная регулировка мощностиесть
Тип вспышкилампа
Угол освещения90 град.
Ширина, см9.4
Осветитель miniLight 45 LED предназначен для установки в стандартный патрон Е27, мощность лампы 45 Вт. Она оснащена панелью сверхъярких светодиодов с дистанционно регулируемой яркостью светового потока и высоким уровнем цветопередачи. Индекс CRI более 90.


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Лампа светодиодная Falcon Eyes miniLight 45 LED - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 2750 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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