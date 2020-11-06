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Головка импульсная Godox Witstro H200R для вспышек AD200

Артикул: 231623
  • Головка импульсная Godox Witstro H200R для вспышек AD200 - фото 1
  • Головка импульсная Godox Witstro H200R для вспышек AD200 - фото 2
  • Головка импульсная Godox Witstro H200R для вспышек AD200 - фото 3
  • Головка импульсная Godox Witstro H200R для вспышек AD200 - фото 4
  • Головка импульсная Godox Witstro H200R для вспышек AD200 - фото 5
  • Головка импульсная Godox Witstro H200R для вспышек AD200 - фото 6
Головка импульсная Godox Witstro H200R для вспышек AD200 - фото 1
Головка импульсная Godox Witstro H200R для вспышек AD200 - фото 2
Головка импульсная Godox Witstro H200R для вспышек AD200 - фото 3
Головка импульсная Godox Witstro H200R для вспышек AD200 - фото 4
Головка импульсная Godox Witstro H200R для вспышек AD200 - фото 5
Головка импульсная Godox Witstro H200R для вспышек AD200 - фото 6
6 672 руб. 
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+ 68 КэтКоинов
Артикул: 231623
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGodox
Тип товараАксессуары для студийных фотовспышек
Вес, кг0.18
Высота, см7.5
Комплектацияголовка импульсная, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон
Ширина, см7.5
Круглая головка Godox H200R для вспышки Godox AD200 устанавливается на место стандартной прямоугольной. Матированное стекло обеспечивает мягкий свет с широким углом рассеивания и плавным затуханием: идеально для использования в открытом виде, а также вместе с зонтами, софтбоксами или металлическими рефлекторами. При этом импульсная лампа находится под защитой корпуса. Магнитное крепление позволяет использовать различные насадки: шторки, купольный диффузор, плоский диффузор, сотовые решетки, конус (снут) и цветные фильтры. Все эти аксессуары продаются единым набором AK-R1. H200R также может использоваться с выносной головкой EC-200 и адаптером AD-P для аксессуаров Profoto.


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Самовывоз невозможен
Головка импульсная Godox Witstro H200R для вспышек AD200 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 6672 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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