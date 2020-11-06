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Штатив Falcon Eyes Cinema VT-1500

Артикул: 230839
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  • Штатив Falcon Eyes Cinema VT-1500 - фото 6
  • Штатив Falcon Eyes Cinema VT-1500 - фото 7
Штатив Falcon Eyes Cinema VT-1500 - фото 1
Штатив Falcon Eyes Cinema VT-1500 - фото 2
Штатив Falcon Eyes Cinema VT-1500 - фото 3
Штатив Falcon Eyes Cinema VT-1500 - фото 4
Штатив Falcon Eyes Cinema VT-1500 - фото 5
Штатив Falcon Eyes Cinema VT-1500 - фото 6
Штатив Falcon Eyes Cinema VT-1500 - фото 7
2 190 руб. 
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+ 63 КэтКоинов
Артикул: 230839
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараТрипод напольный
Максимальная нагрузка, кг2.5
Головка в комплектеесть
Сменная площадкаесть
Материалалюминий
Уровеньесть
Длина в сложенном состоянии, см55
Количество секций в штанге3
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см157
Вес, кг1.3
Штатив Falcon Eyes Cinema VT-1500 предназначен для стабилизации изображения при съёмке компактными видеокамерами или зеркальными фотоаппаратами весом до 2.5 кг. Ножки штатива и центральная колонна изготовлены из анодированного алюминиевого профиля, голова и зажимы секций — из прочного пластика. Максимальная высота 157 см. В сложенном виде его длина составляет 55 см.


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Самовывоз невозможен
Штатив Falcon Eyes Cinema VT-1500 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2190 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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