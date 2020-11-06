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Штатив Falcon Eyes Silver line 514 BHR

Артикул: 230825
  • Штатив Falcon Eyes Silver line 514 BHR - фото 1
  • Штатив Falcon Eyes Silver line 514 BHR - фото 2
  • Штатив Falcon Eyes Silver line 514 BHR - фото 3
  • Штатив Falcon Eyes Silver line 514 BHR - фото 4
  • Штатив Falcon Eyes Silver line 514 BHR - фото 5
  • Штатив Falcon Eyes Silver line 514 BHR - фото 6
  • Штатив Falcon Eyes Silver line 514 BHR - фото 7
  • Штатив Falcon Eyes Silver line 514 BHR - фото 8
  • Штатив Falcon Eyes Silver line 514 BHR - фото 9
  • Штатив Falcon Eyes Silver line 514 BHR - фото 10
Штатив Falcon Eyes Silver line 514 BHR - фото 1
Штатив Falcon Eyes Silver line 514 BHR - фото 2
Штатив Falcon Eyes Silver line 514 BHR - фото 3
Штатив Falcon Eyes Silver line 514 BHR - фото 4
Штатив Falcon Eyes Silver line 514 BHR - фото 5
Штатив Falcon Eyes Silver line 514 BHR - фото 6
Штатив Falcon Eyes Silver line 514 BHR - фото 7
Штатив Falcon Eyes Silver line 514 BHR - фото 8
Штатив Falcon Eyes Silver line 514 BHR - фото 9
Штатив Falcon Eyes Silver line 514 BHR - фото 10
3 728 руб. 
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+ 53 КэтКоинов
Артикул: 230825
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараТрипод напольный
Максимальная нагрузка, кг5
Головка в комплектеесть
Сменная площадкаесть
Материалалюминий
Уровеньесть
Длина в сложенном состоянии, см57.5
Минимальная рабочая высота, см46.5
Количество секций в штанге3
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см145
Вес, кг1.83
Штативы Silver Line разрабатывались для фотографов-энтузиастов, для которых важно оптимальное сочетание высокого качества и стоимости. Поэтому данная серия обладает рядом конкурентных преимуществ. Прочные и легкие алюминиевые ноги и основание, выполненное из алюминиево-магниевого сплава. Реверсивная центральная колонна и несколько положений фиксации ширины ног, клипсовые зажимы с регулировкой усилия и вспененные поролоновые накладки на ножках для комфортного использования. Silver line 514 BHR – легкий надежный штатив со сменной шаровой головкой, предназначен для использования с камерами весом до 5 кг. Максимальная высота штатива 1450 мм. Платформа под штативную головку оборудована винтом диаметром 3/8, на площадке под камеру винт 1/4.


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Штатив Falcon Eyes Silver line 514 BHR - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 3728 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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