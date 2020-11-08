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Камера цифровая Levenhuk M300 BASE

Артикул: 221286
  • Камера цифровая Levenhuk M300 BASE - фото 1
  • Камера цифровая Levenhuk M300 BASE - фото 2
  • Камера цифровая Levenhuk M300 BASE - фото 3
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  • Камера цифровая Levenhuk M300 BASE - фото 5
  • Камера цифровая Levenhuk M300 BASE - фото 6
  • Камера цифровая Levenhuk M300 BASE - фото 7
  • Камера цифровая Levenhuk M300 BASE - фото 8
Камера цифровая Levenhuk M300 BASE - фото 1
Камера цифровая Levenhuk M300 BASE - фото 2
Камера цифровая Levenhuk M300 BASE - фото 3
Камера цифровая Levenhuk M300 BASE - фото 4
Камера цифровая Levenhuk M300 BASE - фото 5
Камера цифровая Levenhuk M300 BASE - фото 6
Камера цифровая Levenhuk M300 BASE - фото 7
Камера цифровая Levenhuk M300 BASE - фото 8
10 272 руб. 
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+ 339 КэтКоинов
Артикул: 221286
В наличии
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Официальная гарантия производителя — пожизненная
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БрендLevenhuk
Тип товараКамера цифровая
Особенностисовместима с Mac OS, Linux, Windows
Цифровая камера Levenhuk M300 BASE – современная цифровая камера для микроскопов, которая позволяет фотографировать микропрепараты, снимать видео и передавать изображение с объектива на экран компьютера. С помощью камеры и специальной программы (в комплекте) можно детально рассматривать изучаемые образцы, записывать интересные моменты наблюдений, монтировать видео и обрабатывать изображения. Levenhuk M300 BASE можно установить в любой биологический или инструментальный микроскоп с диаметром окулярной трубки 23,2 мм. Если у вас микроскоп другого стандарта, для установки камеры используйте специальный адаптер (приобретается отдельно). Чтобы начать работу с камерой, присоедините ее к компьютеру с помощью комплектного USB-кабеля и установите программное обеспечение с прилагаемого диска. Цифровая камера Levenhuk M300 BASE – это простой способ сделать из оптического прибора современный цифровой микроскоп. Камера найдет применение в учебе и работе, станет отличным аксессуаром для научного хобби. В комплекте с камерой идет специальная редакционная программа, которая позволит при необходимости откорректировать цвета, кадрировать изображение и проч.


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Самовывоз невозможен
Камера цифровая Levenhuk M300 BASE - купить по цене 10272 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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