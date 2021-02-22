Конденсор темного поля А 0,9 (для Микромед 3 LED M) предназначен для освещения малоконтрастных объектов при работе на микроскопе Микромед 3 (вар. 2 LED М) и Микромед 3 (вар. 3 LED М). Освещение по методу «темного поля» применяется при исследовании прозрачных объектов невидимых в микроскопе при обычном освещении по методу светлого поля. Метод темного поля основан на эффекте, который достигается освещением объекта полым конусом света, внутренняя апертура которого должна превосходить числовую апертуру применяемого объектива. Таким образом, ни один прямой луч не попадает в объектив: при отсутствии объекта поле зрения микроскопа будет темным, а при его наличии — контрастный светлый объект будет виден на темном фоне в отраженном или рассеянном (диффузно отраженном) свете.