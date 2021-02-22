Конденсор темного поля А 0,9 (для Микромед 3 LED M)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Микромед
|Тип товара
|Аксессуары для микроскопов
|Особенности
|применяется для совместной работы с объективами сухих систем увеличением 4х, 10х, 20х, 40х, 60х
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