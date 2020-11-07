Радиотелефон Panasonic KX-TGF310RUM серый металлик

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Panasonic
|Тип товара
|Радиотелефон
|Дисплей
|монохромный
|Спикерфон
|есть
|Цвет
|черный
|Встроенная записная книжка
|есть
|Автоответчик
|нет
|АОН
|есть
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