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Кнопка блокировки вызовов позволяет легко регистрировать номер в черном списке. Большой дисплей 3,4 дюйма (8,6 см) с регулируемым наклоном с белой подсветкой. Позволяет осуществлять набор с помощью одного касания.

Радиотелефон Panasonic KX-TGF320RUM черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 7330 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.