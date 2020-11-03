Колонки Sven 150 SV-013509 Black-Blue

Колонки SVEN – отличное решение для школьников, студентов и специалистов, проводящих много времени в сети. Они занимают совсем мало места на столе, и при этом обеспечивают четкую и громкую звукопередачу. С акустикой SVEN общение по скайпу, обучение online, просмотр видеороликов будет настоящим удовольствием.