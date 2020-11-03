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Колонки Oklick OK-126 2.0 черный 6Вт

Артикул: 109751
Колонки Oklick OK-126 2.0 черный 6Вт портативные
930 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 109751
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендOklick
Тип товараКолонки
Ширина, см8.1
Высота, см6.2
Длина, см11
Диапазон воспроизводимых частот20-20000 Гц
Тип акустической системы2.0
Суммарная мощность6 Вт
Мощность6 Вт
Материал корпуса колонокпластик
Мощность фронтальных колонок3 Вт
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитовпластик
Разъем для наушниковесть
Питание от USBесть
Питание от сетинет
Количество колонок в комплекте2
Интерфейс USB Type A (для флэшки)нет
Входылинейный
ПроизводствоКитай
Хорошим вариантом для использования с компьютером и другими мультимедийными устройствами дома и в офисе является акустическая система OKLICK OK-116. Она состоит из двух колонок вертикального типа, суммарная мощность которых составляет 6 Вт. При этом они воспроизводят звук в частотном диапазоне от 20 Гц до 20 кГц, позволяя комфортно играть в игры, слушать музыку и смотреть фильмы. Стильный дизайн колонок, выполненных в пластиковом корпусе черного цвета, и наличие декоративной LED-подсветки регулятора громкости сделает их настоящим украшением рабочего стола, а компактный размер позволит использовать даже в условиях ограниченного пространства. Подключение акустической системы OKLICK OK-116 к источнику аудиосигнала осуществляется через USB-порт, а к ней имеется возможность подключать наушники и микрофон.


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Колонки Oklick OK-126 2.0 черный 6Вт - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 930 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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