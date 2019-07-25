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Тонометр Omron M2 Basic (HEM-7121-RU)

(5)
Артикул: 83203
Тонометр Omron M2 Basic (HEM-7121-RU)
1 910 руб. 
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Артикул: 83203
В наличии
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БрендOmron
Тип товараТонометр
Тип тонометраавтоматический
Тип манжетына предплечье
Определение частоты пульсаесть
Определение артериального давленияесть
Нагнетание воздухаавтоматическое
Размер манжеты, см22x32
Автоматическое отключениеесть
Память последнего измеренияесть
Питание от батареек или аккумулятораесть
Питание от сетинет
Сумка в комплектеесть
ПроизводствоКитай
Высота, см6.4
Длина, см12.9
Ширина, см10.4
Вес, кг0.245

Тонометр Omron М2 Basic – компактный и практичный прибор для автоматического измерения частоты пульса и артериального давления, работающий по осциллометрическому типу. Он выдает точные результаты в течение нескольких секунд, что позволяет оперативно среагировать на те или иные изменения в организме. К тому же прибор очень прост в обращении, поэтому каждый человек может самостоятельно измерить себе пульс или артериальное давление. Такое устройство особенно будет полезно тем людям, которые вынуждены следить за соответствующими показателями.

Особенности и преимущества:

  • Оснащен крупным жидкокристаллическим экраном, на котором отображаются все данные большими цифрами, поэтому даже людям со слабым зрением будет удобно пользоваться прибором;
  • В основе работы устройства лежит система интеллектуального управления Intellisense, которая при измерении способна учитывать индивидуальные способности организма;
  • Проводит измерения артериального давления в диапазоне 0-299 мм рт.ст. и пульса – 40-180 уд./мин;
  • Обладает минимальной погрешностью – для артериального давления допускается ± 3 мм рт.ст., для пульса ± 5%;
  • Последние показания сохраняются в памяти прибора (память 30 измерений);
  • Оснащен клапаном декомпрессии для автоматического нагнетания и выпуска воздуха;
  • Источником питания для прибора служат четыре батарейки ААА (их хватает в среднем на 300 измерений);
  • Комплектуется универсальной манжетой, обеспечивающей равномерное распределение давления и сводящей к минимуму возможные неприятные ощущения во время процедуры (размер манжеты можно устанавливать в пределах 22-32 см);
  • Обладает компактными габаритами (104х64х128 мм) и малым весом (245 г);
  • После использования устройство автоматически отключается;
  • Срок службы блока составляет не менее 10 лет, гарантия на него предоставляется сроком на 5 лет.

Комплектация:

  • Электронный блок; 
  • Манжета среднего размера; 
  • Руководство по эксплуатации; 
  • Футляр для хранения прибора; 
  • Комплект элементов питания; 
  • Гарантийный талон; 
  • Журнал для записи артериального давления.

Видео:

Видеообзор на Тонометр Omron M2 Basic (HEM-7121-RU)

Видеообзор Тонометр Omron M2 Basic (HEM-7121-RU)


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Рейтинг: 5 на основе 5 отзывов
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25.07.2019
Достоинства:
Отличная цена и качество товара

Комментарий:
Качественный товар по отличной цене ,удобство получения !спасибо магазину ,обязательно вернусь к вам ещё !


19.04.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Надежность бренда. Родственники используют около 5 лет другие модели, ничего не ломается.

Недостатки:
Манжета маленькая, лишний вес и "качкам" не подойдет. Странно, на купленном давно М1(ручная груша) манжета большая.

Комментарий:
Купил М2 в подарок. Дома есть модели М1(ручной)и М6, мериют одинаково. М6 купил из за сильной аритмии бабули, думали не правильно мериет, но всё одинаково точно(хоть и большая разница в цене), он её успокоил. Совет: М2 и М6 разница в дизайне и датчиках движения руки, размере манжеты, у М6 экономия батареек, очень долго живут. В остальном все танометры этой фирмы мериют одинаково. М6 трудится 4 года по 3-6 раз вдень замеры, все отлично, батарейки 1 раз в год меняю.


21.07.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Простой в спользовании, компактный, есть сумочка для траспртировки, стоит недорого, батарейки в комплекте, точно измеряет давление.

Недостатки:
нет

Комментарий:
Недорогая модель, но все что необходимо измеряет.


21.07.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Точные показания, не оставляет следов на руке.

Недостатки:
Всё понравилось, недостатков не выявлено.

Комментарий:
Пользуюсь ежедневно уже более полугода, по показаниям не врет, есть небольшие расхождения на разных руках в одно и тоже время, но разница небольшая. Инструкция подробная, на русском языке. Управление легкое. Есть как показания давления, так и показания пульса, так что любые отклонения от нормы показываются на дисплее.


21.07.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Точный, простой, недорогой.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Хорошее соотношение цены и качества. Тонометр брала для родителей, они у меня люди пожилые, поэтому старалась выбрать тонометр максимально простой в использовании. Тонометр им понравился, сказали удобный и цифры на дисплее крупные, видно их хорошо. Уже используют его на протяжении 2-х месяцев. Есть встроенная память – может запоминать до 30 измерений. Так что можно сверить или просмотреть изменения показаний в динамике. В общем, эта модель тонометра намного обгоняет их предыдущий механический аппарат. И этим тонометром удобно мерить давление самостоятельно.

Самовывоз невозможен
Тонометр Omron M2 Basic (HEM-7121-RU) - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1910 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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