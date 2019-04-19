Тонометр автоматический с адаптером и универс. манжетой Omron М2 Basic (HEM-7121-ALRU)

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|Бренд
|Omron
|Тип товара
|Тонометр
|Тип тонометра
|автоматический
|Тип манжеты
|на предплечье
|Определение частоты пульса
|есть
|Определение артериального давления
|есть
|Нагнетание воздуха
|автоматическое
|Размер манжеты, см
|22x42
|Автоматическое отключение
|есть
|Память последнего измерения
|есть
|Питание от батареек или аккумулятора
|есть
|Питание от сети
|есть
|Сумка в комплекте
|есть
|Производство
|Китай
|Высота, см
|6.4
|Длина, см
|12.9
|Ширина, см
|10.4
|Вес, кг
|0.245
Модель HEM 7121-ALRU, - это автоматический измеритель артериального давления с фиксацией манжеты на плечо, который предназначен для регулярного измерения артериального давления на дому пациентам среднего и крупного телосложения. Высокая точность измерений (предельная погрешность измерения давления не более 3 мм. рт. ст.), надежность (гарантия от производителя 5 лет и бесплатное сервисное обслуживание), расширенный, по сравнению с тонометром Omron M2 Basic, модель HEM 7116H-ARU, предыдущего поколения, набор пользовательских функций (обновленная технология интеллектуального измерения Intellisense, индикатор повышенного давления, индикатор аритмии, объем памяти на 30 результатов измерения), а также включенные в комплект поставки универсальная компрессионная Omron HEM-RML31 для рук с длиной окружности плеча от 22 до 42 см. и сетевой адаптер Omron S и невысокая цена - вот основные преимущества прибора.
Особенности и преимущества:
Комплектация:
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19.04.2019
Исполнение просто идеальное,измерения точнейшие,универсальная манжета супер компактная и в тоже время на 42см,ничего лишнего , а пользоваться очень легко
Недостатки:
Не обнаружил
21.07.2018
Манжетка на любой размах руки, работа от батареек и сети.
Недостатки:
все ок
Комментарий:
Тонометр как тонометр, работает нормально. Покупал изначально для мамы, чтобы она сама могла проверить себе давление и не волноваться, когда меня нет дома, чтобы померить грушей. По - приколу себе померил тогда же, год назад - и у меня проблема выявилась... Зря резко бросил спорт... Теперь оба контролим. Манжетка, кстати, супер - и на меня, и на маму (она оч худая). Летом вообще не парились на даче - купили запас батареек, и на участок. Лайк!
21.07.2018
Надежность, работа от сети
Недостатки:
нет разбивки памяти на несколько человек
Комментарий:
Мой помощник. С помощью него уже год слежу за своим давлением. Удобный и надежный, никогда не подводит. Батарейки менял один раз, недавно (работает 4-х батареек, так же можно давление померить, подключив его к сети). Что мне еще в этом тонометре нравится, так это то, что он не перекачивает воздух.
21.07.2018
Исполнение просто идеальное,измерения точнейшие,универсальная манжета супер компактная и в тоже время на 42см,ничего лишнего , а пользоваться очень легко
Недостатки:
Не обнаружил