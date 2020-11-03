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Станок точило Makita GB602

Артикул: 36868
Станок точило Makita GB602
9 060 руб. 
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+ 170 КэтКоинов
Артикул: 36868
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMakita
Тип товараСтанок точило
Вес, кг9.4
Высота, см28.6
Диаметр диска150 мм
Диаметр посадочного отверстия12.7 мм
Длина, см20.5
Количество скоростей1
Комплект поставкиЗащитный щиток, Кронштейн для защитного щитка, Гаечные ключи, Заточной круг - 2 шт, Опора.
Мощность250 Вт
Скорость вращения2850 об/мин
Ширина, см37.5

Точило Makita GB 602 – простой и надежный инструмент с превосходными рабочими характеристиками, предназначенный для заточки, шлифовки и конечной обработки различных изделий. Оснащен мощным асинхронным двигателем (250 Вт), сообщающим абразивным дискам большую скорость вращения (2800 об/мин на холостом ходу). Со стороны мелкозернистого круга расположен защитный экран с увеличительной линзой. Это позволяет в мельчайших деталях рассмотреть мелкие инструменты и визуально проконтролировать качество их заточки.

Данная модель проста в управлении: ее включение/выключение осуществляется посредством одной большой клавиши, расположенной на передней стенке корпуса. Для точила Makita GB 602 характерен низкий уровень шума, что обеспечивает дополнительный комфорт в работе с данной моделью.

Характеристики:

  • Напряжение: 220 В;
  • Мощность (потребляемая): 250 Вт;
  • Обороты (количество): 2850 об/мин;
  • Диск (внешний диаметр): 150 мм;
  • Диск (посадочный диаметр): 12,7 мм;
  • Вес (нетто): 9,4 кг.

 

 

 



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Станок точило Makita GB602 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 9060 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, или оформить покупку в личном кабинете.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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