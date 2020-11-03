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Станок рейсмус Makita 2012NB

Артикул: 36867
Станок рейсмус Makita 2012NB
47 800 руб. 
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+ 868 КэтКоинов
Артикул: 36867
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в рассрочку от 7 967 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMakita
Тип товараРейсмусовый станок
Вес, кг28.1
Высота пропила3 мм
Высота, см40.1
Длина, см48.3
Количество скоростей1
Комплект поставкиНож для стационарного рубанка, Шестигранный ключ, Гаечный ключ, Магнитный держатель, Патрубок для подключения пылесоса.
Мощность1650 Вт
Скорость вращения8500 об-мин
Уровень шума83 дБ
Ширина пропила304 мм
Ширина, см77.1

Рейсмусовый станок Makita 2012 NB - удобный переносной инструмент для строгания брусков заданной ширины и высоты. Литая станина обеспечивает надежную установку на стол и высокую точность выполнения операции. Благодаря системе регулировок и ряду технических приспособлений, работа на таком оборудовании становится безопасной.

Характеристики:

  • Мощность потребляемая: 1650 Вт;
  • Напряжение: 220 В;
  • Холостой ход (частота): 8500 об/мин;
  • Макс. высота среза: 3 мм;
  • Ширина ножа: 304 мм;
  • Глубина строгания: 0-3 мм;
  • Макс. толщина заготовки: 150 мм;
  • Шнур сетевой: 2,5 м;
  • Подача (скорость): 8,5м;
  • Размеры габаритные: 483х771х401мм;
  • Стол (размер): 304х771мм;
  • Вес нетто: 27 кг;
  • Вес брутто: 32 кг;

 



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Станок рейсмус Makita 2012NB - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 47800 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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