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Синхронизатор Falcon Eyes ИК TR-1

Артикул: 231173
Синхронизатор Falcon Eyes ИК TR-1
1 490 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 231173
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараСинхронизаторы
Ширина, см4.5
Длина, см11
Высота, см3.5
Синхронизатор ИК TR-1 предназначен для беспроводной синхронизации фотокамеры со вспышками (оборудованными «светоловушкой») с помощью импульса света в инфракрасном диапазоне. Т. к. большинство фотопленок и цифровых фотоаппаратов не чувствительны к свету в этом диапазоне, то свет от синхронизатора не оказывает влияние на световую схему. Синхронизатор устанавливается в «горячий башмак» фотокамеры и запускает импульсные светильники синхронно с затвором камеры. Работает практически со всеми импульсными приборами. Главной особенностью ИК синхронизации является возможность запуска любого количества вспышек, оборудованных светоприемником («светоловушкой») и находящихся в прямой видимости. Напряжение на синхроконтактах этого синхронизатора менее 10В, что позволяет использовать его с большинством современных фотоаппаратов. Для использования ИК TR-1 необходимо наличие во вспышке светоловушки (светоловушку можно приобрести отдельно, например DCS-1, DCS-2).


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Самовывоз невозможен
Синхронизатор Falcon Eyes ИК TR-1 - стоимость товара 1490 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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