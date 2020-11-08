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Синхронизатор радио Falcon Eyes Plus AP-TR TX3L (для Olympus EP1, EP2)

Артикул: 231162
Синхронизатор радио Falcon Eyes Plus AP-TR TX3L (для Olympus EP1, EP2)
1 990 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 231162
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараСинхронизаторы
Plus AP-TR TX3L компактный радиосинхронизатор, в комплекте одно устройство, которое работает в режиме передатчика или приемника. Для работы с одним осветителем необходим комплект из 2 шт. Устройство предназначено для радиосинхронизации затвора камеры с импульсом вспышки, вынесенной на расстояние до 80 метров. Устройство оборудовано креплением горячий башмак - для подключения накамерной вспышке, креплением горячая ножка - для установки на камеру, резьбой 1/4 для крепления на опоре (стойка, штатив и т.д.), тремя разъемами микро-джек 2,5 мм - для передачи сигналов: от камеры, на вспышку, работа в режиме пульта управления камерой. Технология автоматического обнаружения анализирует состояние соединения синхронизатора радио Plus AP-TR для определения требуемого режима работы (передатчика или приемника). Устройство работает на выдержке синхронизации до 1/250 секунды, расстояние дистанционного управления составляет примерно 80 метров. 6 каналов позволят разделить осветители на несколько групп (при использовании нескольких приемников) и использовать их без срабатывания от других передатчиков подобного типа. Синхронизатор радио Plus AP-TR позволяет эффективно работать в различных условиях.


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Синхронизатор радио Falcon Eyes Plus AP-TR TX3L (для Olympus EP1, EP2) - этот товар вы можете купить по цене 1990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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