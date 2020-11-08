8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G3

Артикул: 228838
  • Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G3 - фото 1
  • Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G3 - фото 2
  • Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G3 - фото 3
  • Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G3 - фото 4
  • Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G3 - фото 5
  • Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G3 - фото 6
  • Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G3 - фото 7
  • Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G3 - фото 8
  • Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G3 - фото 9
  • Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G3 - фото 10
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G3 - фото 1
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G3 - фото 2
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G3 - фото 3
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G3 - фото 4
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G3 - фото 5
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G3 - фото 6
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G3 - фото 7
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G3 - фото 8
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G3 - фото 9
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G3 - фото 10
1 736 руб. 
Купить
+ 75 КэтКоинов
Артикул: 228838
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — пожизненная
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендLevenhuk
Тип товараЛупа
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G3 – универсальный оптический инструмент, дающий пять фиксированных увеличений в диапазоне от 1х до 3,5х. В комплекте идут сменные линзы разной кратности, которые можно устанавливать попеременно. Особенность этой лупы – возможность снять очковую оправу и заменить ее нейлоновым ремнем для фиксации лупы на голове. Лупа имеет встроенную светодиодную подсветку. Два ярких светодиода равномерно и ярко освещают рабочую область, позволяя проводить точные работы даже в темном помещении. В комплекте идут батарейки для питания подсветки. Линзы лупы изготовлены из оптического пластика, который хорошо пропускает свет и передает четкое и яркое изображение без искажений.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G3 - стоимость товара 1736 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Тольятти

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...