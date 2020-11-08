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Перфоратор SDS Max Dewalt D25773K

Артикул: 222068
  • Перфоратор SDS Max Dewalt D25773K - фото 1
  • Перфоратор SDS Max Dewalt D25773K - фото 2
  • Перфоратор SDS Max Dewalt D25773K - фото 3
Перфоратор SDS Max Dewalt D25773K - фото 1
Перфоратор SDS Max Dewalt D25773K - фото 2
Перфоратор SDS Max Dewalt D25773K - фото 3
62 600 руб. 
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+ 405 КэтКоинов
Артикул: 222068
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDeWalt
Тип товараПерфоратор
Макс. энергия удара19,4 Дж
Максимальный крутящий момент145-290 об/мин
Быстрозажимной патрон в комплектенет
Тип крепления бураSDS-Max
Режим шуруповертанет
Режим сверлениеда
Режим долблениеда
Реверснет
Дополнительные щетки в комплектенет
Потребляемая мощность1700 Вт
Макс. диаметр сверления (бетон)52 мм
Макс. диаметр сверления (полой коронкой)150 мм
Фиксация шпинделяда
Пылесборникнет
Предохранительная муфтада
Питаниеот сети
Аккумулятор в комплектенет
Максимальный диаметр патрона80 мм
Антивибрационная системада
Количество ударов1105-2210
Ключевой патрон в комплектенет
Зарядное устройство в комплектенет
Дополнительная рукояткада
В кейседа
Блокировка кнопки включенияда
Электронная регулировка частоты вращенияда
Ширина, см17
Длина, см54
Высота, см69
Вес, кг10,6
Функция плавного пуска уменьшает непосредственную реакцию от крутящего момента на двигатель и оператора при начинании работ с насадкой, установленной в уже существующем отверстии. Промышленный двухрежимный электрический перфоратор высокой мощности с патроном стандарта SDS Max. Относится к категории ручных перфораторов тяжелого класса, предназначенных для выполнения больших объемов монтажно-демонтажных и строительных работ, связанных с энергичным долблением и сверлением бетона, камня, толстых кирпичных кладок и других. твердых минеральных материалов. Имеет внушительный вес 10,6 кг. Благодаря L-образной компоновке хорошо сбалансирован и эргономичен. Оснащен долговечным коллекторным электродвигателем высокой мощности (1700 Вт), надежным редуктором и специальным ударным механизмом, рассчитанным на длительные и тяжелые нагрузки. Перфоратор DeWALT D25773K способен обеспечить мощный удар с энергией до 19,4 Дж, которого достаточно для эффективного решения любых задач демонтажа и высокоэффективного долбления (штробления) штукатурок и бетонов. В режиме ударного сверление (бурения) может быстро создавать отверстия диаметром до 52 мм в высокопрочных бетонах и железобетонах. Оборудован защитой оператора от вибрации, системой автоматического поддержания постоянной скорости вращения патрона и муфтой, предотвращающей жесткую отдачу инструмента при заклинивании бура. Амортизаторы в основной рукоятке поглощают колебания, защищая оператора от вибрации.


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Теги товара: SDS MAX, SDS MAX 1100 вт.


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Самовывоз невозможен
Перфоратор SDS Max Dewalt D25773K - этот товар вы можете купить по цене 62600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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