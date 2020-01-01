Перфораторы SDS PLUS

Быстрозажимной патрон в комплекте Дополнительные щетки в комплекте Макс. диаметр сверления (бетон) 18 мм 20 мм 22 мм 23 мм 24 мм 26 мм 28 мм 30 мм 32 мм Макс. диаметр сверления (дерево) 20 мм 25 мм 26 мм 27 мм 28 мм 30 мм 32 мм 35 мм 40 мм Макс. диаметр сверления (металл) Макс. диаметр сверления (полой коронкой) 25 мм 50 мм 54 мм 65 мм 68 мм 70 мм 80 мм 82 мм 90 мм Макс. энергия удара 1,7 Дж 1,9 Дж 1.34 Дж 1.4 Дж 1.7 Дж 1.8 Дж 1.9 Дж 2,2 Дж 2,3 Дж 2,4 Дж 2,5 Дж 2,6 Дж 2,7 Дж 2,8 Дж 2,9 Дж 2.1 Дж 2.15 Дж 2.5 Дж 2.6 Дж 2.7 Дж 2.8 Дж 2.9 Дж 2.93 Дж 3 Дж 3,2 Дж 3,3 Дж 3,5 Дж 3.1 Дж 3.2 Дж 3.4 Дж 3.5 Дж 3.8 Дж 4 Дж 4.1 Дж 4.2 Дж 5 Дж 5.5 Дж 6,5 Дж Максимальный крутящий момент 1000 об/мин 1100 об/мин 1150 об/мин 12 Н*м 1200 об/мин 1250 об/мин 1450 об/мин 15 Н*м 18 Н*м 18 Нм 1950 об/мин 20 Н*м 20 Нм 2300 об/мин 24 Н*м 28 Н*м 32 Н*м 800 об/мин 850 об/мин 900 об/мин 950 об/мин 980 об/мин Минимальный диаметр патрона Потребляемая мощность 1 400 Вт 1000 Вт 1050 Вт 1100 Вт 1250 Вт 1300 Вт 1400 Вт 470 Вт 550 Вт 600 Вт 620 Вт 650 Вт 710 Вт 730 Вт 750 Вт 780 Вт 790 Вт 800 Вт 805 Вт 820 Вт 830 Вт 850 Вт 870 Вт 880 Вт 900 Вт 920 Вт 950 Вт Реверс Режим долбление Режим сверление Режим шуруповерта Тип крепления бура Аккумулятор в комплекте Антивибрационная система Блокировка кнопки включения В кейсе Дополнительная рукоятка Емкость аккумулятора 1.5 Ач 2.6 Ач 3 А*ч 3,5 А*ч 5 Ач Зарядное устройство в комплекте Ключевой патрон в комплекте Количество аккумуляторов нет 1 2 4 Количество ударов 2900 3800 4000 4300 уд./мин. 4400 уд./мин. 4470 уд./мин. 4480 4500 4500 уд./мин. 4600 4700 4800 4800 уд./мин. 5000 5180 5200 5200 уд./мин. 5400 уд./мин. 5500 5500 уд./мин. 5600 5800 6200 Максимальный диаметр патрона Напряжение аккумулятора, В 18 18 В 18 Вт 18+18 В 36 В Ограничитель глубины сверления Питание аккумулятор от аккумулятора от сети сеть Предохранительная муфта Пылесборник Тип аккумулятора Тормоз двигателя Фиксация шпинделя Электронная защита от перегрузок Электронная регулировка частоты вращения Вес, кг 1.9 2,2 2,6 2,8 2,9 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3,5 3,7 3,9 3 3,1 3,2 3,3 3.1 3.15 3.2 3.3 3.4 3.42 3.45 3.5 3.6 4,05 4,2 4,3 4,4 4,6 4,9 4.2 4.3 4.35 4.4 4.62 4.9 5 5.1 5.16 5.2 5.3 5.33 5.66 5.8 5.96 6 6.76 6.95