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Тонометр CS Medica CS-105

Артикул: 73150
  • Тонометр CS Medica CS-105 - фото 1
  • Тонометр CS Medica CS-105 - фото 2
Тонометр CS Medica CS-105 - фото 1
Тонометр CS Medica CS-105 - фото 2
640 руб. 
760 руб. 
Купить
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Артикул: 73150
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендCs Medica
Тип товараТонометр механический
Тип тонометрамеханический
Тип манжетына предплечье
Определение артериального давленияесть
Определение частоты пульсанет
Нагнетание воздухаручное
Размер манжеты, см22x38
Автоматическое отключениенет
Память последнего измерениянет
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетинет
Сумка в комплектеесть
ПроизводствоКитай
Тонометр CS Medica CS-105 – измеритель артериального давления механический. В манжету встроен металлический фонендоскоп для удобства самостоятельного измерения. Механический измеритель давления  требует непосредственного участия человека на всех этапах процесса измерения. Результаты измерения напрямую зависят от профессионализма и опыта измеряющего. Именно поэтому механические тонометры используются преимущественно медицинскими работниками.
Комплектация:
  • манометр;
  • нагнетатель давления (груша);
  • манжета;
  • оголовье фонендоскопа;
  • головка фонендоскопа;
  • Y-образный звукопровод фонендоскопа;
  • мягкий футляр для хранения;
  • руководство по эксплуатации;
  • гарантийный талон.


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Самовывоз невозможен
Тонометр CS Medica CS-105 - этот товар вы можете купить по цене 640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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