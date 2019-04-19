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Главная Товары для красоты и здоровья Медицинские измерительные приборы Тонометры Omron Тонометр автоматический с адаптером и универс. манжетой Omron М2 Basic (HEM-7121-ALRU)

Тонометр автоматический с адаптером и универс. манжетой Omron М2 Basic (HEM-7121-ALRU)

(4)
Артикул: 83205
Тонометр автоматический с адаптером и универс. манжетой Omron М2 Basic (HEM-7121-ALRU)
2 800 руб. 
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Артикул: 83205
В наличии
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БрендOmron
Тип товараТонометр
Тип тонометраавтоматический
Тип манжетына предплечье
Определение частоты пульсаесть
Определение артериального давленияесть
Нагнетание воздухаавтоматическое
Размер манжеты, см22x42
Автоматическое отключениеесть
Память последнего измеренияесть
Питание от батареек или аккумулятораесть
Питание от сетиесть
Сумка в комплектеесть
ПроизводствоКитай
Высота, см6.4
Длина, см12.9
Ширина, см10.4
Вес, кг0.245

Модель HEM 7121-ALRU, - это автоматический измеритель артериального давления с фиксацией манжеты на плечо, который предназначен для регулярного измерения артериального давления на дому пациентам среднего и крупного телосложения. Высокая точность измерений (предельная погрешность измерения давления не более 3 мм. рт. ст.), надежность (гарантия от производителя 5 лет и бесплатное сервисное обслуживание), расширенный, по сравнению с тонометром Omron M2 Basic, модель HEM 7116H-ARU, предыдущего поколения, набор пользовательских функций (обновленная технология интеллектуального измерения Intellisense, индикатор повышенного давления, индикатор аритмии, объем памяти на 30 результатов измерения), а также включенные в комплект поставки универсальная компрессионная Omron HEM-RML31 для рук с длиной окружности плеча от 22 до 42 см. и сетевой адаптер Omron S и невысокая цена - вот основные преимущества прибора.
Особенности и преимущества:

  • Оснащен крупным жидкокристаллическим экраном, на котором отображаются все данные большими цифрами, поэтому даже людям со слабым зрением будет удобно пользоваться прибором;
  • В основе работы устройства лежит система интеллектуального управления Intellisense, которая при измерении способна учитывать индивидуальные способности организма;
  • Проводит измерения артериального давления в диапазоне 0-299 мм рт.ст. и пульса – 40-180 уд./мин;
  • Обладает минимальной погрешностью – для артериального давления допускается ± 3 мм рт.ст., для пульса ± 5%;
  • Последние показания сохраняются в памяти прибора (память 30 измерений);
  • Оснащен клапаном декомпрессии для автоматического нагнетания и выпуска воздуха;
  • Источником питания для прибора служат четыре батарейки ААА (их хватает в среднем на 300 измерений);
  • Комплектуется универсальной манжетой, обеспечивающей равномерное распределение давления и сводящей к минимуму возможные неприятные ощущения во время процедуры (размер манжеты можно устанавливать в пределах 22-32 см);
  • Обладает компактными габаритами (104х64х128 мм) и малым весом (245 г);
  • После использования устройство автоматически отключается;
  • Срок службы блока составляет не менее 10 лет, гарантия на него предоставляется сроком на 5 лет.

Комплектация:

  • электронный блок с манжетой HEMRML31;
  • руководство по эксплуатации;
  • футляр для хранения прибора;
  • сетевой адаптер S (60240HW5SW);
  • комплект элементов питания;
  • гарантийный талон;
  • журнал для записи;
  • артериального давления.

Видео:

Видеообзор на Тонометр автоматический с адаптером и универс. манжетой Omron М2 Basic (HEM-7121-ALRU)

Видеообзор Тонометр автоматический с адаптером и универс. манжетой Omron М2 Basic (HEM-7121-ALRU)


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Рейтинг: 5 на основе 4 отзывов
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19.04.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Исполнение просто идеальное,измерения точнейшие,универсальная манжета супер компактная и в тоже время на 42см,ничего лишнего , а пользоваться очень легко

Недостатки:
Не обнаружил


21.07.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Манжетка на любой размах руки, работа от батареек и сети.

Недостатки:
все ок

Комментарий:
Тонометр как тонометр, работает нормально. Покупал изначально для мамы, чтобы она сама могла проверить себе давление и не волноваться, когда меня нет дома, чтобы померить грушей. По - приколу себе померил тогда же, год назад - и у меня проблема выявилась... Зря резко бросил спорт... Теперь оба контролим. Манжетка, кстати, супер - и на меня, и на маму (она оч худая). Летом вообще не парились на даче - купили запас батареек, и на участок. Лайк!


21.07.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Надежность, работа от сети

Недостатки:
нет разбивки памяти на несколько человек

Комментарий:
Мой помощник. С помощью него уже год слежу за своим давлением. Удобный и надежный, никогда не подводит. Батарейки менял один раз, недавно (работает 4-х батареек, так же можно давление померить, подключив его к сети). Что мне еще в этом тонометре нравится, так это то, что он не перекачивает воздух.


21.07.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Исполнение просто идеальное,измерения точнейшие,универсальная манжета супер компактная и в тоже время на 42см,ничего лишнего , а пользоваться очень легко

Недостатки:
Не обнаружил

Самовывоз невозможен
Тонометр автоматический с адаптером и универс. манжетой Omron М2 Basic (HEM-7121-ALRU) - по цене 2800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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