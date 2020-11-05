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Штанга гибкая Falcon Eyes FlexArm FA50-M4M8

Артикул: 230845
  • Штанга гибкая Falcon Eyes FlexArm FA50-M4M8 - фото 1
  • Штанга гибкая Falcon Eyes FlexArm FA50-M4M8 - фото 2
Штанга гибкая Falcon Eyes FlexArm FA50-M4M8 - фото 1
Штанга гибкая Falcon Eyes FlexArm FA50-M4M8 - фото 2
1 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 230845
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БрендFalcon Eyes
Тип товараШтанга
Минимальная высота, см58
Максимальная нагрузка, кг3
Вес, кг0,63
Гибкая штанга Falcon Eyes FlexArm FA50-M4M8 предназначена для установки различного фото-оборудования (в том числе компактных вспышек) и точного позиционирования его относительно объекта съёмки. Штанги имеют неограниченный ресурс на изгиб. Установка штанги гибкой Falcon Eyes FlexArm FA50-M4M8 возможна как на стойки, так и на столешницы, трубы, перекладины (с помощью зажимов и держателей из ассортимента Falcon Eyes). Вес устанавливаемого оборудования до 3 кг. На концах штанги находятся латунные шпиготы с винтами с резьбой 1/4 и 3/8 дюйма. Длина штанги 58 см, вес — 630 г. Штанги серии Falcon Eyes FlexArm можно объединять друг с другом создавая длинные, гибкие и надёжные держатели фототехники.


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