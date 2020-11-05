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Держатель Falcon Eyes RBH-2566

Артикул: 231613
Держатель Falcon Eyes RBH-2566
1 800 руб. 
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+ 51 КэтКоинов
Артикул: 231613
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
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БрендFalcon Eyes
Тип товараДержатель
Минимальная высота, см85
Вес, кг0,9
Falcon Eyes RBH-2566 держатель отражателя с поворотной муфтой, которая позволяет устанавливать его на стойки, распорки и другие трубки диаметром: 19, 22, 25 и 28 мм. Муфта обеспечивает надежное крепление и удобное использование (можно регулировать длину плеча штанги для установки груза-противовеса, груз приобретается отдельно). Длина телескопической штанги от 85 до 197 см, 3 секции, на штанге размещены два зажима для отражателя, максимальная длина между захватами 185 см. Держатель можно расположить под любым углом относительно стойки. Штанга держателя изготовлена из металла, муфта из ударопрочного пластика.


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Держатель Falcon Eyes RBH-2566 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1800 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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