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Внешний аккумулятор Mango MM-5200 Green

Артикул: 16157
Внешний аккумулятор Mango MM-5200 Green
1 170 руб. 
1 590 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 16157
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMango
Тип товараВнешний аккумулятор
Емкость, mAh5200
Одновременная зарядка двух устройствнет
Зарядка ноутбуковнет
Макс. выходной ток, А1
Переходник на Apple 30 pinесть
Переходник на Apple 8 pin (Lightning)есть
Переходник на micro USBесть
Индикатор зарядаесть
Цветзеленый
Вес, г130

Модель: ММ - 5200

Вес: 130 гр                                                     Объём: 5200 мАч

Рабочая температура: -20C + 45C                    Вход: 5В - 1000 мА

Размеры: 105*68*32 мм                                   Выход: 5В – 1000 мА

Комплектация:

Micro - USB кабель,  кабель Micro USB  – Micro USB , переходник для iPhone 4, переходник для iPhone 5, инструкция по эксплуатации.



Теги товара: Для iPhone, Для iPhone.


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Внешний аккумулятор Mango MM-5200 Green - этот товар вы можете купить по цене 1170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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