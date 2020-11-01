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Пила настольная Зубр ЗПДС-200-800

Артикул: 95917
Пила настольная Зубр ЗПДС-200-800
8 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 95917
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БрендЗубр
Тип товараПила настольная
Аккумулятор в комплектенет
Диаметр посадочного отверстия30 мм
Скорость вращения2950 об/мин
Лазерный маркернет
Конструкциянастольная
Мощность800 Вт
Диаметр диска200 мм
Глубина пропила40 мм
Подключение пылесосаесть
Электронная защита от перегрузокда
Угол наклона45 град
Тормоз двигателянет
Состояние товарановый
Пылесборникнет
Плавный пускнет
Плавная регулировка скоростинет
Питаниеот сети
Антивибрационная системанет
Количество скоростей работы1
Зарядное устройство в комплектенет
Электронная регулировка частоты вращениянет
Длина, см36
Ширина, см36
Высота, см52
Вес, кг14
дисковая, станок, мощность: 800 Вт, высота пропила: 40 мм, диаметр диска: 200 мм, скорость вращения: 2950 об/мин


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